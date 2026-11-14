Milli takımlarda Muçi ve Salah'ın golleri galibiyetlere katkı verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Milli takımlarda Muçi ve Salah'ın golleri galibiyetlere katkı verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli takımlarda Muçi ve Salah\'ın golleri galibiyetlere katkı verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Muçi, Arnavutluk'un Finlandiya'yı 2-0 yendiği maçta gol atarken Salah, Mısır'ın Malavi'yi 5-0 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetti. Trabzonsporlu iki futbolcu milli takımlarında da golle öne çıktı.

TRABZONSPOR'un bu sezon sergiledikleri performansla dikkat çeken futbolcuları Ernest Muçi ve Mohamed Salah, milli takımlarında da fark yarattı. Muçi, Arnavutluk'un Finlandiya'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada attığı şık golle büyük beğeni toplarken Salah da Mısır'ın Malavi'yi 5-0 yendiği maçta 2 gol kaydetti.

Trabzonspor'da bu sezon ortaya koydukları performansla bordo-mavili takımın hücum hattında önemli rol üstlenen Ernest Muçi ve Mohamed Salah, milli takımlarında da başarılı grafiklerini sürdürdü. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren bordo-mavililerin iki yıldızı, milli arada ülkelerinin aldığı galibiyetlere golleriyle katkı sağladı.

MUÇİ'NİN GOLÜ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

UEFA Uluslar Ligi'nde Arnavutluk'un Finlandiya'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 35'inci dakikasında ceza sahasının sağ çaprazından ayağının dışıyla yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderen Ernest Muçi, attığı golle futbolseverlerin büyük beğenisini topladı. Sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan ve övgü dolu yorumlar yapılan gol, UEFA EURO'nun resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Trabzonspor Kulübü de başarılı futbolcusunun golüne sosyal medya hesaplarında yer verdi. Karşılaşmada 4 şutunun 3'ünde isabet sağlayan 25 yaşındaki futbolcu, 2 başarılı çalım atarken yüzde 88 pas isabetiyle oynadı.

14 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Trabzonspor formasıyla bu sezon 12'si ilk 11 olmak üzere 14 karşılaşmada görev alan Ernest Muçi, 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Bordo-mavililerin hücum organizasyonlarında önemli rol oynayan Arnavut futbolcu, geride kalan süreçte 10 gole doğrudan katkı sağladı. Özellikle Çaykur Rizespor karşılaşmasında yaptığı 3 asistle takımının galibiyetinde önemli pay sahibi olan Muçi, yükselen performansını milli takıma da taşıdı.

GEÇEN SEZONKİ ASİST SAYISINA ULAŞTI

2025-2026 sezonunu toplam 15 gol ve 7 asistle tamamlayan Ernest Muçi, bu sezon da skor üretkenliğiyle ön plana çıktı. Geçen sezon 22 gole doğrudan katkı sağlayan Arnavut futbolcu, henüz sezonun ilk bölümünde geçen sezonki asist sayısına ulaştı. Muçi, hem gol hem de asistleriyle Trabzonspor'un önemli isimlerden biri oldu.

SALAH'TAN 2 GOL, 6 KİLİT PAS

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nda Mısır'ın Malavi'yi 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada Mohamed Salah, attığı 2 gol ve sergilediği performansla dikkat çekti. Karşılaşmanın 84'üncü dakikasında fileleri havalandıran 34 yaşındaki futbolcu, 90+5'inci dakikada penaltıdan kaydettiği golle maçın skorunu belirledi. Karşılaşmada verdiği 6 kilit pasla bu alanda maçın en iyi ismi olan Salah, 6 şutunun 4'ünde isabet sağlarken yüzde 83 pas isabetiyle oynadı. Trabzonspor'da bu sezon gol ve asistleriyle ön plana çıkan Mısırlı yıldız, milli takımda da etkili performansını sürdürdü.

Kaynak: DHA
Mohamed SalahTrabzonsporErnest MuçiFinlandiyaMalaviFutbolMısırSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
New York’ta yeni turnikeler 10 saniyede aşıldı: Bütçe 1,1 milyar dolar New York'ta yeni turnikeler 10 saniyede aşıldı: Bütçe 1,1 milyar dolar
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
Trabzonsporlu Salah Mısır’ın kralı oldu Tarihi rekoru kırdı Trabzonsporlu Salah Mısır'ın kralı oldu! Tarihi rekoru kırdı
Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi O anlar objektiflere yansıdı Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi! O anlar objektiflere yansıdı
Ankara’da “Çobanlar Grubu“na operasyon Servetlerine el konuldu Ankara'da "Çobanlar Grubu"na operasyon! Servetlerine el konuldu
12:23
Özgür Özel’in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu
Özgür Özel'in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:47
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
10:24
MEB’den köklü değişiklik Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
MEB'den köklü değişiklik! Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
09:21
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi Nikahın mimarı kızları oldu
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 13:00:29. #.0.3#
SON DAKİKA: Milli takımlarda Muçi ve Salah'ın golleri galibiyetlere katkı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android