Libya Sahil Güvenliği, Sirte'nin 80 mil kuzeydoğusunda 151 göçmeni kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Libya Sahil Güvenliği, Sirte'nin 80 mil kuzeydoğusunda 151 göçmeni kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Libya Sahil Güvenliği, Sirte\'nin 80 mil kuzeydoğusunda 151 göçmeni kurtardı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Libya Sahil Güvenliği birimleri, pazartesi sabah saatlerinde Sirte'nin yaklaşık 80 deniz mili kuzeydoğusunda şişme bottaki 151 göçmeni kurtardı. Kurtarılanlar arasında 122 Bangladeş, 12 Mısır, 9 Eritre, 4 Sudan, 2 Çad ve 2 Benin vatandaşı bulunuyor.

TRABLUS, 10 Kasım (Xinhua) -- Libya Sahil Güvenliği birimleri, ülkenin kuzeyindeki Sirte kenti açıklarında seyreden şişme bottaki 151 göçmeni kurtardı.

Al-Sa'a 24 gazetesi ve Al-Masar TV'nin pazartesi günkü haberlerine göre kurtarma operasyonu, sabah saatlerinde Sirte'nin yaklaşık 80 deniz mili (yaklaşık 148 kilometre) kuzeydoğusunda gerçekleştirildi.

Kurtarılan göçmenler arasında 122 Bangladeş, 12 Mısır, 9 Eritre, 4 Sudan, 2 Çad ve 2 Benin vatandaşı bulunuyor.

Uluslararası Göç Örgütü'ne göre kurtarma operasyonu, Akdeniz'de son günlerde yaşanan ve Libya'nın doğusundan hareket eden teknelerin Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında battığı, en az 22 göçmenin hayatını kaybettiği iki ayrı kazanın ardından geldi.

Libya, 2011 yılında eski lider Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana süregelen siyasi bölünmeler, güvenlik sorunları ve insan kaçakçılığı şebekelerinin faaliyetleri nedeniyle, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler için önemli bir geçiş noktası konumunda.

Kaynak: Xinhua
İnsan HaklarıBangladeşEritreGüncelSudanMısırLibyaSirteDünyaÇadSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid’in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı
Polat Alemdar’dan Memati’ye büyük ayıp Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
İki büyükşehri bağlayan güzergahta kar yağışı başladı İki büyükşehri bağlayan güzergahta kar yağışı başladı
13:12
Arda Güler’in geldiği noktaya bakın Gurur veren görüntü
Arda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atatürk’ü anma törenine damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk'ü anma törenine damga vuran sözler
11:58
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
11:56
Riva’da duygu dolu anlar Milliler Atatürk’ü andı
Riva'da duygu dolu anlar! Milliler Atatürk'ü andı
11:20
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Cemil Tugay’ı yuhaladılar
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
11:09
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
10:59
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
10:34
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 13:20:18. #7.13#
SON DAKİKA: Libya Sahil Güvenliği, Sirte'nin 80 mil kuzeydoğusunda 151 göçmeni kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android