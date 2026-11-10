Dostluk Denizi-2026 tatbikatında İskenderiye'de seçkin gözlemci günü yapıldı - Son Dakika
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Dostluk Denizi-2026 tatbikatında İskenderiye'de seçkin gözlemci günü yapıldı

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Dostluk Denizi-2026 tatbikatında İskenderiye\'de seçkin gözlemci günü yapıldı
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Dostluk Denizi-2026 tatbikatında İskenderiye\'de seçkin gözlemci günü yapıldı
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Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, 8 Kasım'da İskenderiye açıklarında yapıldı. Türk ve Mısır Deniz Kuvvetleri komutanlarının katıldığı faaliyetlerde TCG Anadolu, TCG Gaziantep, TCG Meltem, hava araçları ve özel ihtisas timleri görev aldı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mısır'ın ev sahipliğinde 4-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin 8 Kasım'da İskenderiye açıklarında gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakanlık, Türk ve Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanlarının katıldığı faaliyetlerde TCG Anadolu, TCG Gaziantep, TCG Meltem, hava araçları ve özel ihtisas timlerinin görev aldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından "Dostluk Denizi'nde güçlü iş birliği" notuyla yapılan paylaşıma göre, Mısır'ın ev sahipliğinde, 4-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, 8 Kasım tarihinde İskenderiye açıklarında gerçekleştirildi.

Paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mahmud Adel Fawzy'nin katılımıyla icra edilen faaliyetlerde; TCG Anadolu, TCG Gaziantep, TCG Meltem, hava vasıtalarımız ve özel ihtisas timlerimiz görev aldı. Tatbikat kapsamında; insansız hava aracı uçuşu, asimetrik tehdit, gemicilik, hava savunma harbi ile arama, zapt ve müsadere eğitimleri, ağır deniz şartlarına rağmen başarıyla gerçekleştirildi" denildi.

Kaynak: ANKA
İskenderiyeGaziantepGüvenlikSavunmaGüncelMısırDünyaSon Dakika

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