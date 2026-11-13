Afyonkarahisar Bolvadin\'de biçerdöver denetimleri mısır hasadı boyunca sürecek

Afyonkarahisar Bolvadin'de biçerdöver denetimleri mısır hasadı boyunca sürecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolvadin'de dane mısır hasadı yapılan tarlalarda biçerdöverler, ürün kaybını en aza indirmek için denetleniyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün hasat sezonu boyunca sürecek kontrolleriyle hasadın tekniğine uygun yapılması amaçlanıyor.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde dane mısır hasadının tekniğine uygun yapılması ve ürün kayıplarının önlenmesi amacıyla biçerdöver kontrolleri gerçekleştiriliyor.
Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından dane mısır hasadı yapılan tarlalarda kontrol ve denetimler yapılıyor. Gerçekleştirilen denetimlerde hasadın tekniğine uygun şekilde yapılması ve ürün kayıplarının en aza indirilmesi hedefleniyor.
Hasat sezonu boyunca kontrollerin aralıksız devam edeceği belirtilirken, üreticilere bereketli bir hasat sezonu temennisinde bulunuldu.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?