Cezayir, Mısır ve Pakistanlı medya temsilcileri Xi'an'daki forumlara katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Cezayir, Mısır ve Pakistanlı medya temsilcileri Xi'an'daki forumlara katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cezayir, Mısır ve Pakistanlı medya temsilcileri Xi\'an\'daki forumlara katıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

2026 Kuşak ve Yol Uluslararası Düşünce Kuruluşları İşbirliği Forumu ile 4. İpek Yolu (Xi'an) Uluslararası İletişim Forumu'na Cezayir, Mısır, Pakistan ve diğer ülkelerden medya temsilcileri katıldı. Temsilciler, Xi'an'da düzenlenen gezi programında çeşitli noktaları ziyaret etti.

Xİ'AN, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin'de düzenlenen 2026 Kuşak ve Yol Uluslararası Düşünce Kuruluşları İşbirliği Forumu ve 4. İpek Yolu (Xi'an) Uluslararası İletişim Forumu'na Cezayir, Mısır, Pakistan ve diğer ülkelerden medya temsilcileri katıldı.

Temsilciler pazar ve pazartesi günleri Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da düzenlenen gezi programı kapsamında çeşitli noktaları ziyaret etti.

Kaynak: Xinhua
İpek YoluDiplomasiPakistanCezayirGüncelMedyaMısırDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Cemil Tugay’ı yuhaladılar Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Fabrika patlamasında ölen mühendisin kardeşi konuştu Şikayetçi olmasın diye tehdit etmişler Fabrika patlamasında ölen mühendisin kardeşi konuştu! Şikayetçi olmasın diye tehdit etmişler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
İzmir’deki fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu İzmir'deki fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
Tecavüz suçundan hüküm giyen Russell Brand’in 15 yaşındaki kızla ilgili skandal sözleri ortaya çıktı Tecavüz suçundan hüküm giyen Russell Brand'in 15 yaşındaki kızla ilgili skandal sözleri ortaya çıktı
14:15
Elleri nasırlı üretici, Bakanlığı da etiketleyip isyan etti: Bir kesim bu kadar aşağılanmaz
Elleri nasırlı üretici, Bakanlığı da etiketleyip isyan etti: Bir kesim bu kadar aşağılanmaz
14:08
Önce namaz sonra salep Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan’da
Önce namaz sonra salep! Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan'da
14:04
Ahmet Şık’ın eşi Yonca Şık “casusluk“ suçlamasıyla gözaltına alındı
Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık "casusluk" suçlamasıyla gözaltına alındı
13:57
İzmir’deki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 11’e yükseldi
İzmir’deki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi
13:49
Arda Güler’in geldiği noktaya bakın Gurur veren görüntü
Arda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü
13:32
Fenerbahçe’den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
Fenerbahçe'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
13:18
Galatasaray’ın yıldızından Fenerbahçe’ye olay gönderme
Galatasaray'ın yıldızından Fenerbahçe'ye olay gönderme
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
11:58
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
11:20
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Cemil Tugay’ı yuhaladılar
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
11:09
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
10:59
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 14:43:44. #7.13#
SON DAKİKA: Cezayir, Mısır ve Pakistanlı medya temsilcileri Xi'an'daki forumlara katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android