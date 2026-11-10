Dostluk Denizi 2026'da Tatlıoğlu, Mısır'la silah sistemleri iş birliğini açıkladı - Son Dakika
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Dostluk Denizi 2026'da Tatlıoğlu, Mısır'la silah sistemleri iş birliğini açıkladı

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Dostluk Denizi 2026\'da Tatlıoğlu, Mısır\'la silah sistemleri iş birliğini açıkladı
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Dostluk Denizi 2026\'da Tatlıoğlu, Mısır\'la silah sistemleri iş birliğini açıkladı
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Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu, İskenderiye açıklarında düzenlenen Dostluk Denizi 2026 Tatbikatı'nda Türkiye'nin savunma sistemlerini tanıttı. Tatlıoğlu, Mısır Deniz Kuvvetleri ile silah sistemlerinde iş birliği yürütüldüğünü söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği Dostluk Denizi 2026 tatbikatında konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Dr. Ercüment Tatlıoğlu, "Günümüzde deniz harekat ortamı, teknolojik gelişmelerin etkisiyle, hızlı bir dönüşüm geçirmektedir" diyerek Türkiye'nin bu dönüşüme ayak uydurduğunu belirtti.

Mısır'ın ev sahipliğinde İskendiriye açıklarında Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen Dostluk Denizi 2026 Tatbikatı'nın başarı ile tamamlanmasının ardından konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Dr. Ercüment Tatlıoğlu, Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mahmud Adel Fawzy'in de aralarında bulunduğu Mısır heyetine TCG Anadolu Gemisi'nde sergilenen Türkiye'nin yeni nesil savunma sistemlerini tanıttı.

Tanıtım ardından konuşan Oramiral Tatlıoğlu, "Türk Deniz Kuvvetleri olarak, yalnızca milli platformlarımızı değil, bu platformlarda kullanılan milli güdümlü mermilerimizi, torpidolarımızı, ve deniz mayınlarımızı kendimiz üretiyor, ve kullanıyoruz. Mısır Deniz Kuvvetleri ile, söz konusu silah sistemlerinin, müşterek kullanımı üzerinde de, çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Konuşmasına "Sizleri, dost ve kardeş Mısır sularından, Dostluk Denizi Tatbikatı vesilesiyle, saygı ile selamlıyorum" sözleri ile başlayan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Dr. Ercüment Tatlıoğlu, "Türkiye ve Mısır, ortak ve köklü bir tarihe sahip, Doğu Akdeniz'in ve içinde bulunduğumuz geniş coğrafyanın, en önemli iki ülkesidir. İki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağlar, bugün karşılıklı güven ve ortak menfaatler temelinde gelişen ilişkilerimiz için, güçlü bir zemin oluşturmaktadır. Doğu Akdeniz, sahip olduğu jeostratejik konum, enerji kaynakları, kritik deniz ulaştırma hatları ve bölgesel gelişmeler nedeniyle, uluslararası güvenlik ortamında, giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu stratejik coğrafyada, güvenlik ve istikrarın sağlanmasında iki temel aktör, Türk Deniz Kuvvetleri ile Mısır Deniz Kuvvetleridir" dedi.

"Dostluk Denizi 2026 Tatbikatı bu anlayışın somut adımıdır"

Dostluk Denizi 2026 Tatbikatının bu anlayışın somut adımı olduğunu kaydeden Oramiral Tatlıoğlu, "Bu anlayışla icra ettiğimiz Dostluk Denizi Tatbikatı, Türkiye ile Mısır arasında, Doğu Akdeniz'de gelişen iş birliğinin, somut bir göstergesidir. Tatbikatımız, deniz kuvvetlerimiz arasındaki karşılıklı güvenin pekiştirilmesine, ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesine, önemli katkılar sağlamaktadır. Günümüzde deniz harekat ortamı, teknolojik gelişmelerin etkisiyle, hızlı bir dönüşüm geçirmektedir" ifadelerine yer verdi.

İnsansız hava ve deniz araçlarının önemine değindi

Özellikle insansız hava ve deniz araçlarının, modern deniz harbinin, vazgeçilmez unsurları haline geldiğini kaydeden Deniz Kuvetleri komutanı Oramiral Dr. Ercüment Tatlıoğlu, "Türk Deniz Kuvvetleri olarak, savunma sanayiinde kaydettiğimiz ilerlemeler sayesinde, bu alanda, öncü yeteneklere sahibiz. Bu yeteneklerimizi, dost ve Müttefik ülkelerle paylaşmaya, müşterek eğitim, harekat ve savunma sanayii iş birliği imkanlarını geliştirmeye, büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, insansız hava araçları ve insansız deniz araçları alanında, Mısır Deniz Kuvvetleri ile, iş birliğimizi geliştirmek üzere, somut adımlar atıyoruz. Nitekim Dostluk Denizi Tatbikatı'nda, milli imkanlarla geliştirilen BAYRAKTAR TB3 insansız hava aracımız ile Makine Kimya Endüstrisi ürünü PİRANA kamikaze insansız deniz aracımız da, yer almıştır. Bu sistemler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ulaştığı teknolojik seviyenin ve Deniz Kuvvetlerimizin modern harekat ortamına uyum sağlama kabiliyetinin, önemli göstergeleridir.

Diğer taraftan, Türk Deniz Kuvvetleri olarak, yalnızca milli platformlarımızı değil, bu platformlarda kullanılan milli güdümlü mermilerimizi, torpidolarımızı, ve deniz mayınlarımızı kendimiz üretiyor, ve kullanıyoruz. Mısır Deniz Kuvvetleri ile, söz konusu silah sistemlerinin, müşterek kullanımı üzerinde de, çalışmalar yürütüyoruz. Deniz alanındaki savunma sanayii iş birliğimizi, daha ileri bir aşamaya taşıyarak, MİLGEM Projesi kapsamında, Pakistan ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğine benzer şekilde, Mısır ile de, müşterek gemi inşa faaliyetleri gerçekleştirmeyi, hedefliyoruz" diyerek bu yaklaşımın, iki ülkenin deniz kuvvetleri arasındaki ilişkileri, daha kapsamlı, ve kalıcı bir ortaklık düzeyine taşıyacağına, inandıklarını söyledi.

"Mayın harbi ve deniz mayınlarıyla mücadele"

Deniz güvenliğinin önemli boyutlarından birini de, mayın harbi ve deniz mayınlarıyla mücadele oluşturduğunu kaydeden Oramiral Tatlıoğlu, "Türk Deniz Kuvvetleri, mayın harbi alanında uzun yıllara dayanan bilgi birikimi, gelişmiş imkan ve kabiliyetleri ile, dünyanın en deneyimli deniz kuvvetleri arasında yer almaktadır. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana, Karadeniz'de ortaya çıkan sürüklenen mayın tehdidine karşı fiilen görev yapmakta, deniz ulaştırmasının emniyetinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerimizi, kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bu süreçte edindiğimiz operasyonel tecrübeler, mayın tehdidinin tespiti, teşhisi ve etkisiz hale getirilmesi konularındaki yeteneklerimizi, daha da geliştirmiştir. Mayın harbi alanındaki bilgi birikimimizi ve sahada kazandığımız tecrübelerimizi, Mısır Deniz Kuvvetleri ile de paylaşıyoruz. Bu iş birliğinin, yalnızca iki deniz kuvvetinin harekat kabiliyetlerine değil, Doğu Akdeniz'de deniz ulaştırmasının güvenliğine, ve bölgesel istikrara da, katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Türk Deniz Kuvvetleri olarak, güçlü ve modern bir donanmaya sahip olmanın, yalnızca milli hak ve menfaatlerimizin korunması açısından değil, bölgesel barışın ve istikrarın desteklenmesi bakımından da, büyük önem taşıdığının bilincindeyiz. Türkiye ve Mısır'ın sahip olduğu denizcilik birikimi, askeri kapasite ve savunma sanayii potansiyeli, iki ülke arasında çok daha kapsamlı bir iş birliğinin geliştirilmesine, imkan sağlamaktadır. Bizler, Doğu Akdeniz'in en önemli iki deniz gücü olarak, denizlerde güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik ortak çalışmalarımızı, artırmayı arzu ediyoruz" diyerek Dostluk Denizi Tatbikatı'nın başarıyla icra edilmesine sağladıkları katkılar ve göstermiş oldukları misafirperverlik nedeniyle, başta Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı olmak üzere, tüm Mısır Deniz Kuvvetleri personeline en teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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