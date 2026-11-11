\'Yakışıklı Mısırcı\'dan 1 milyon TL\'lik poz

İstanbul Karaköy'de mısır ve kestane satarak geçimini sağlayan Alper Temel'in hayatı, bir turistin çektiği videoyu yayımlamasıyla değişti. Yakışıklılığıyla dikkat çeken ve kısa sürede "Yakışıklı Mısırcı" olarak tanınan Temel'in ünü Türkiye sınırlarını aşarak Çin'e kadar ulaştı.

6,5 MİLYON TL'LİK ANLAŞMA İDDİASI

Bir anda geniş bir hayran kitlesine ulaşan Alper Temel'in, geçtiğimiz dönemde küresel bir teknoloji markasıyla 6,5 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladığı öne sürülmüştü. Söz konusu iddia dikkat çekerken Temel'in reklam dünyasındaki yeni çalışması ortaya çıktı.

BU KEZ MODA DÜNYASINA ADIM ATTI

Karaköy sokaklarında mısır ve kestane satarken tanınan Alper Temel, bu kez ünlü bir marka için kamera karşısına geçerek modellik yaptı. Temel'in reklam çekimi karşılığında 1 milyon TL ücret aldığı öğrenildi. Sokak satıcılığından reklam ve modellik dünyasına uzanan Temel'in kısa sürede yaşadığı değişim dikkat çekti.