'Yakışıklı Mısırcı'dan 1 milyon TL'lik poz - Son Dakika
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'Yakışıklı Mısırcı'dan 1 milyon TL'lik poz

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\'Yakışıklı Mısırcı\'dan 1 milyon TL\'lik poz
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5 yorum

Daha önce bir İstanbul Karaköy'de mısır ve kestane satarken çekilen videosuyla tanınan ve ünü Çin'e kadar ulaşan "Yakışıklı Mısırcı" lakaplı Alper Temel, bu kez modellik anlaşmasıyla adından söz ettirdi. Daha önce 6,5 milyon TL'lik reklam anlaşması yaptığı öne sürülen Temel'in, ünlü bir markanın çekimlerinde yer aldığı ve karşılığında 1 milyon TL aldığı öğrenildi.

İstanbul Karaköy'de mısır ve kestane satarak geçimini sağlayan Alper Temel'in hayatı, bir turistin çektiği videoyu yayımlamasıyla değişti. Yakışıklılığıyla dikkat çeken ve kısa sürede "Yakışıklı Mısırcı" olarak tanınan Temel'in ünü Türkiye sınırlarını aşarak Çin'e kadar ulaştı.

'Yakışıklı Mısırcı'dan 1 milyon TL'lik poz

6,5 MİLYON TL'LİK ANLAŞMA İDDİASI

Bir anda geniş bir hayran kitlesine ulaşan Alper Temel'in, geçtiğimiz dönemde küresel bir teknoloji markasıyla 6,5 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladığı öne sürülmüştü. Söz konusu iddia dikkat çekerken Temel'in reklam dünyasındaki yeni çalışması ortaya çıktı.

'Yakışıklı Mısırcı'dan 1 milyon TL'lik poz

BU KEZ MODA DÜNYASINA ADIM ATTI

Karaköy sokaklarında mısır ve kestane satarken tanınan Alper Temel, bu kez ünlü bir marka için kamera karşısına geçerek modellik yaptı. Temel'in reklam çekimi karşılığında 1 milyon TL ücret aldığı öğrenildi. Sokak satıcılığından reklam ve modellik dünyasına uzanan Temel'in kısa sürede yaşadığı değişim dikkat çekti.

Okurların en beğendiği yorum

“yakışıklı mı ? evet... ama bundan bi milyon tane var sokakta. sadece, buna yürü ya kulum dedi mevla olan bu.”

Tüm yorumlar (5)
Çin Halk CumhuriyetiİstanbulKaraköyMagazinMısırSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (5)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    yakışıklı mı ? evet... ama bundan bi milyon tane var sokakta. sadece, buna yürü ya kulum dedi mevla olan bu. 4 1
  • Metin Yalcin Metin Yalcin:
    Alsın ne var bunda genç adam onun evi barkı anası babası kardeşleri yok mu fırsat ayağına gelmiş yok istemem mi diyecek .. 2 0
  • murat özkan murat özkan:
    Ben bundan daha yakışıklıyım evet çık taksim eminömüne binlerce var aynı tip tabiki sosyal medyada patlayan yürüyor 1 0
  • Trakyalı Ezelden Trakyalı Ezelden:
    Şişirin şişirin! Yakında patlar. Bekle ve izle 0 1
  • ozgurkorfez41 ozgurkorfez41:
    Yine herhangi bir başarısı olmayanlar yorumlarda “bende yakışıklıyım, ne var bunda?, sosyal medya işte” diye mızıklanıyor… abiler siz meşhur olsaydınız o zaman ??? 0 0
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