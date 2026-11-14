Mısır'dan gelen Bahama bayraklı Balmoral kruvaziyeri Marmaris'e 906 turist getirdi - Son Dakika
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Mısır'dan gelen Bahama bayraklı Balmoral kruvaziyeri Marmaris'e 906 turist getirdi

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Mısır\'dan gelen Bahama bayraklı Balmoral kruvaziyeri Marmaris\'e 906 turist getirdi
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Mısır'ın İskenderiye Limanı'ndan gelen Bahama bayraklı Balmoral kruvaziyeri, Marmaris'e 906 turist getirdi. Gemide 572 personel ve çoğunluğu Birleşik Krallık vatandaşı yolcular bulundu. Turistler Marmaris Çarşısı ve Kaleiçi'ni gezdi, bir bölümü Dalyan ve Kaunos turlarına katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesine, Bahama bayraklı "Balmoral" adlı kruvaziyer 906 turist getirdi.

Mısır'ın İskenderiye Limanı'ndan??????? gelen 218 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide çoğunluğu Birleşik Krallık vatandaşı 906 yolcu ile 572 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik alanları ziyaret eden turistlerin bir bölümü restoran ve kafelerde vakit geçirirken, diğerleri Dalyan ve Kaunos gezileri ile günübirlik tekne turlarına katıldı.

"Balmoral"ın bir sonraki durağının İstanbul olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mısır'dan gelen Bahama bayraklı Balmoral kruvaziyeri Marmaris'e 906 turist getirdi - Son Dakika
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