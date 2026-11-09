Mısır\'ın Giza kentinde 6. Forever Is Now sanat sergisi piramitlerde düzenleniyor

Mısır'ın Giza kentinde 6. Forever Is Now sanat sergisi piramitlerde düzenleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mısır'ın Giza kentinde Giza Piramitleri bölgesinde 6. Forever Is Now uluslararası sanat sergisi düzenleniyor. Sergide yer alan enstalasyonlar piramitlerle birlikte ilginç görüntüler ortaya çıkardı.
KAHİRE, 9 Kasım (Xinhua) -- 6. "Forever Is Now" uluslararası sanat sergisi, Mısır'ın Giza kentinde bulunan Giza Piramitleri bölgesinde düzenleniyor.
Sergide yer alan sanat enstalasyonları, piramitlerle birlikte ilginç görüntüler oluşturdu.
Kaynak: Xinhua
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