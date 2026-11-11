Hamilton, Refah'ta Gazze'ye yardım girişi ve yaralı Filistinliler hakkında bilgi aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hamilton, Refah'ta Gazze'ye yardım girişi ve yaralı Filistinliler hakkında bilgi aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Hamilton, Refah\'ta Gazze\'ye yardım girişi ve yaralı Filistinliler hakkında bilgi aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Hamilton, Refah\'ta Gazze\'ye yardım girişi ve yaralı Filistinliler hakkında bilgi aldı
Haber Videosu

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Mısır-Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'na gelerek yardım akışı ve yaralı Filistinliler konusunda yetkililerden bilgi aldı. Hamilton, Mısır Kızılayı depolarını ziyaret etti; ziyaret, Gazze'de 4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü selin ardından geldi.

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'na gelerek yardım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, insani yardım çalışmalarını yerinde görmek amacıyla Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tek geçiş noktası olan Refah Sınır Kapısı'na geldi. Hamilton, Kuzey Sina Valisi Khaled Majour'dan Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardımlara ve Gazze'den Mısır'a gelen yaralı/hasta Filistinlilere ilişkin bilgi aldı. Mısır Kızılayı görevlilerini selamlayan Hamilton, yardımların Gazze'ye ne sıklıkla girebildiğini sordu. Hamilton daha sonra Gazze'ye yardım girişini kolaylaştıran Mısır Kızılayı'nın lojistik depolarını ziyaret etti.

Hamilton'un ziyareti, hafta sonu Gazze'yi vuran şiddetli yağmur ve sellerin ardından geldi. Sellerde 4'ü çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.

İnsani yardımlarıyla da biliniyor

7 kez F1 şampiyonu olan 41 yaşındaki Hamilton, insani yardım ve hayır işlerine olan desteğiyle de tanınıyor. Ayrıca insani yardım ve kurtarma çalışmalarına yönelik çabaları da destekleyen Hamilton, 2021 yılında gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarındaki kariyerlere erişimini sağlamak amacıyla "Mission 44" adıyla hayır kurumu kurmuştu. İngiliz pilot, 2022'de ise İngiliz gazetesi Sunday Times tarafından yayınlanan yıllık bağış listesinde 5'inci sırada yer almış, o dönemde 20 milyon sterlin (yaklaşık 26 milyon dolar) bağışta bulunmuştu.

Ferrari pilotu Hamilton, Gazze'de İsrail hava saldırılarında öldürülen çocuklar hakkında sık sık sosyal medya paylaşımları ve ateşkes çağrısı yapıyor.

Kaynak: İHA
Lewis HamiltonFormula 1Orta DoğuÇocukMısırGazzeRefahDünyaYerelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
400 ton üzümü satamayan çiftçi, bağlarını söküp yaktı 400 ton üzümü satamayan çiftçi, bağlarını söküp yaktı
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Eşini 5 yerinden bıçaklayan adam cezaevinde öldü Eşini 5 yerinden bıçaklayan adam cezaevinde öldü
Üç kamu bankası tek çatı altında birleşiyor Yeni isimle hizmet verecekler Üç kamu bankası tek çatı altında birleşiyor! Yeni isimle hizmet verecekler
16:02
Bakan Fidan’ın “Beni hatırladınız mı“ diyen genç kıza cevabı bomba
Bakan Fidan'ın "Beni hatırladınız mı?" diyen genç kıza cevabı bomba
15:51
Ne yılan ne de akrep İşte dünyanın en zehirli canlısı
Ne yılan ne de akrep! İşte dünyanın en zehirli canlısı
15:32
Belçika’da Türkiye maçı öncesi Lukaku şoku Resmen açıklandı
Belçika'da Türkiye maçı öncesi Lukaku şoku! Resmen açıklandı
15:31
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
15:07
Dizi setini basıp haraç istediler “Boğazınızı keseriz“
Dizi setini basıp haraç istediler! "Boğazınızı keseriz"
15:07
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
14:40
Savcı Sayan’dan Kavcıoğlu’nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
Savcı Sayan'dan Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31 Liderler Zirvesi’nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 16:09:26. #.0.2#
SON DAKİKA: Hamilton, Refah'ta Gazze'ye yardım girişi ve yaralı Filistinliler hakkında bilgi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android