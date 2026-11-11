Çin-Arap Sağlık Forumu Kahire\'de toplandı, Sağlıklı Çin 2035 yol haritası açıklandı

KAHİRE, 11 Kasım (Xinhua) -- 3. Çin-Arap Sağlık İşbirliği Forumu Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlendi.

Forumun açılışında konuşan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Zheng Zhe, Çin'de kısa süre önce düzenlenen ulusal sağlık konferansında, 2035 yılına kadar Sağlıklı Çin hedefine ulaşılması için amaç, strateji ve önlemleri içeren kapsamlı bir yol haritasının ortaya konulduğunu söyledi.

Zheng, Çin'in kalkınmada sağlığa öncelik verme stratejisini kararlılıkla uygulayacağını ve herkes için küresel bir sağlık topluluğunun inşasını aktif olarak destekleyeceğini belirtti.