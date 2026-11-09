Dostluk Denizi 2026 Tatbikatı İskenderiye'de TCG Anadolu gösterisiyle tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Dostluk Denizi 2026 Tatbikatı İskenderiye'de TCG Anadolu gösterisiyle tamamlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dostluk Denizi 2026 Tatbikatı İskenderiye\'de TCG Anadolu gösterisiyle tamamlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Dostluk Denizi 2026 Tatbikatı, Mısır ev sahipliğinde İskenderiye açıklarında Doğu Akdeniz'de icra edildi. 4 Kasım'da başlayan tatbikatın 8 Kasım'daki Seçkin Gözlemci faaliyetlerinde TCG Anadolu'dan yapılan gösteri ve yerli savunma sistemleri göz doldurdu.

İSKENDERİYE (İHA) – Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Mısır'ın ev sahipliğinde İskendiriye açıklarında Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen Dostluk Denizi 2026 Tatbikatı başarı ile gerçekleştirildi. Tatbikat programı çerçevesinde sergilenen Türkiye'nin yerli ve milli savunma sistemleri göz doldurdu.

Tatbikat 4 Kasım'da başladı. 8 Kasım'da İskenderiye açıklarında Doğu Akdeniz'de Mısır'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Seçkin Gözlemci faaliyetleri çerçevesinde Türkiye'nin gururu çok maksatlı amfibi gemisi TCG Anadolu'dan yapılan gösteri ve sergilenen savunma sistemleri adeta dosta güven düşmana korku saldı.

Dostluk Denizi/ Bahr El Sadaka-2026 Tatbikatı, Mısır ve Türk Kuvvetleri arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışılabilirliğin arttırılması maksadıyla Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde İskenderiye açıklarında Doğu Akdeniz'de icra edildi.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin Deniz ve havadaki gösterileri göz doldurdu

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan TCG Anadolu'nun yanı sıra TCG Gaziantep fırkateyni, TCG Meltem hücümbotu, 2 SH70 Helikopter, 3 AH 1W Taarruz Helikopter, ve 3 TB-3 İnsansız Hava Aracı'nın iştirak ettiği tatbikat kusursuz olarak icra edildi. Hava vasıtaları, SAT timi, Amfibi Hücum Timi ve 1'nci Sınıf Dalgıç Timleri'nin katılım sağladığı tatbikat bir hafta boyunca çeşitli senaryolar üzerine devam etti.

Tatbikata Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ise çok maksatlı amfibi gemi Gamal Abdel Nasser ile birlikte, M. Fahmy, El Fateh, Fouad Zekry, El Farouk ve Al-Arish gemileri de katıldı.

Tatbikatın gözlemci gününde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Dr. Ercüment Tatlıoğlu ve Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mahmud Adel Fawzy iştirak etti.

Kaynak: İHA
Doğu AkdenizİskenderiyeGüncelMısırDünyaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Beklenen buluşma gerçekleşti Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi Beklenen buluşma gerçekleşti! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi
Fatma Betül Sayan Kaya çocuğunu anlatıp serbest bırakılmayı talep etti: Açık kalp ameliyatı geçirdi Fatma Betül Sayan Kaya çocuğunu anlatıp serbest bırakılmayı talep etti: Açık kalp ameliyatı geçirdi
35 yıllık evlilikte şaşırtan gerçek 17 yıldır ayrı yaşıyorlar 35 yıllık evlilikte şaşırtan gerçek! 17 yıldır ayrı yaşıyorlar
Derbide ortalık karıştı Belediye başkanı sahaya atladı Derbide ortalık karıştı! Belediye başkanı sahaya atladı
Babasının “Her şeyini kaybedersin“ dediği işe girdi, paraya para demiyor Babasının "Her şeyini kaybedersin" dediği işe girdi, paraya para demiyor
14:01
İzmir’deki fabrika patlamasında ölü sayısı 3’e çıktı, 10 kişi enkaz altında
İzmir'deki fabrika patlamasında ölü sayısı 3'e çıktı, 10 kişi enkaz altında
13:25
Giyim devi Sarar’da miras kavgası Aile mahkemelik oldu
Giyim devi Sarar'da miras kavgası! Aile mahkemelik oldu
13:24
Prekazi’nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten
Prekazi'nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten
13:17
Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek Emre Belözoğlu’ndan şok yasak
Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Emre Belözoğlu'ndan şok yasak
13:13
Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye için Latince mesaj: Festina lente
Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye için Latince mesaj: Festina lente
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile İran arasında olumsuz hareketlenme var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile İran arasında olumsuz hareketlenme var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 14:21:32. #7.13#
SON DAKİKA: Dostluk Denizi 2026 Tatbikatı İskenderiye'de TCG Anadolu gösterisiyle tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android