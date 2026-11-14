Mardin Mazıdağı'nda mısır çiftçisi verimden memnun, düşük fiyat ve nemden yakınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mardin Mazıdağı'nda mısır çiftçisi verimden memnun, düşük fiyat ve nemden yakınıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Mazıdağı\'nda mısır çiftçisi verimden memnun, düşük fiyat ve nemden yakınıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Mardin Mazıdağı'nda mısır hasadı sürerken çiftçiler verimden memnun olduklarını, ancak düşük fiyat ve artan maliyetler yüzünden beklenen kazancı sağlayamadıklarını belirtiyor. Erken yağışların yükselttiği nem, alım fiyatlarındaki kesintileri artırıyor.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde mısır hasadı devam ederken, çiftçiler bu yıl elde edilen verimden memnun olduklarını ancak düşük ürün fiyatları ve artan üretim maliyetleri nedeniyle bekledikleri kazancı sağlayamadıklarını belirtti.

Mazıdağı ilçesinde mısır üreticileri hasat mesaisini sürdürüyor. Tarlalarda biçerdöverlerle gerçekleştirilen hasatta bu yıl verimin yüz güldürdüğünü ifade eden çiftçiler, ürün fiyatlarının düşük kalmasından yakındı. Özellikle son dönemde etkili olan yağışların mısırdaki nem oranını yükseltmesi, üreticilerin satış fiyatlarında ek kesintilerle karşılaşmasına neden oldu. Yağmurların bu yıl erken başlaması nedeniyle hasat edilen mısırın nem oranının yüksek çıktığını belirten üreticiler, düşük olan alım fiyatlarının nem kesintileriyle daha da gerilediğini ifade etti.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerNem oranıMazıdağıEkonomiMardinGüncelMısırSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
Bilim dünyası şaşkın: Kuzey Kutbu’ndaki soğuk hava kuşağı hiç bu kadar erken çözülmemişti Bilim dünyası şaşkın: Kuzey Kutbu'ndaki soğuk hava kuşağı hiç bu kadar erken çözülmemişti
Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi O anlar objektiflere yansıdı Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi! O anlar objektiflere yansıdı
Ankara’da “Çobanlar Grubu“na operasyon Servetlerine el konuldu Ankara'da "Çobanlar Grubu"na operasyon! Servetlerine el konuldu
ABD’de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı Nedeni ortaya çıktı ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı
12:23
Özgür Özel’in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu
Özgür Özel'in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:47
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
10:24
MEB’den köklü değişiklik Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
MEB'den köklü değişiklik! Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
08:35
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 12:46:05. #.0.3#
SON DAKİKA: Mardin Mazıdağı'nda mısır çiftçisi verimden memnun, düşük fiyat ve nemden yakınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android