Mısır\'ın Giza vilayetinde iki tren çarpıştı: 7 kişi hayatını kaybetti, 112 yaralı var

Mısır'ın Giza vilayetinde iki tren çarpıştı: 7 kişi hayatını kaybetti, 112 yaralı varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahire-Asvan demir yolu hattında, Ayat kentinde Feyyum'a giden bir tren, Kahire'den Asvan'a giden yolcu treninin arka vagonuna çarptı. Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı'na göre kazada 7 kişi yaşamını yitirdi, 112 kişi yaralandı. Hatta her iki yöndeki seferler geçici olarak durduruldu.
Mısır'ın Giza vilayetindeki Ayat kentinde meydana gelen tren kazasında yaşamını yitirenlerin sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi.
Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kahire-Asvan demir yolu hattında meydana gelen kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 112 kişinin yaralandığı kaydedildi.
YOLCU TRENİNİN ARKA VAGONUNA ÇARPTI
Mısır Ulusal Demir Yolları ise Giza'dan Feyyum kentine giden trenin, Kahire'den Asvan'a giden yolcu treninin arka vagonuna çarptığını duyurdu.
SEFERLER İKİ YÖNDE DURDURULDU
Kaza nedeniyle Kahire-Asvan demir yolu hattında tren seferlerinin her iki yönde geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.
Kaynak: DHA
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