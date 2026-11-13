F1 pilotu Lewis Hamilton, Gazze'ye yardım tırlarının girişine izin verilmesini istedi - Son Dakika
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F1 pilotu Lewis Hamilton, Gazze'ye yardım tırlarının girişine izin verilmesini istedi

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F1 pilotu Lewis Hamilton, Gazze\'ye yardım tırlarının girişine izin verilmesini istedi
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Lewis Hamilton, Refah Sınır Kapısı'nda bekletilen yardım tırlarını ve Mısır'da tedavi gören Gazzeli çocukları ziyaret etti. İngiliz pilot, İsrail'in ateşkes kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirerek yardım tırlarının Gazze'ye girişine izin vermesi çağrısında bulundu.

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Refah Sınır Kapısı'nı ve Mısır'da tedavi gören Gazzeli çocukları ziyaret ederek bölgedeki insani duruma ilişkin gözlemlerini paylaştı. İngiliz pilot, ateşkes yükümlülüklerinin yerine getirilerek yardım tırlarının Gazze'ye girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonluğu bulunan İngiliz pilot Lewis Hamilton, bölgeye yaptığı ziyaretlere ilişkin gözlemlerini sosyal medya üzerinden paylaştı. İsrail'in Gazze'de son üç yıldır yürüttüğü faaliyetleri soykırım ve dehşet verici olarak nitelendiren Hamilton, insanların özgürlük, güvenlik ve onurlarından mahrum bırakılmasının adaletsizlik olduğunu ifade etti. Refah Sınır Kapısı'ndaki duruma değinen Hamilton, bölgede kilometrelerce uzanan duvarlar ve bekletilen yardım tırları gördüğünü aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Refah Sınır Kapısı'nda yola çıkmaya hazır bekleyen yardım tırlarının sıralandığını gördüm ancak içeri girmelerine düzenli olarak izin verilmiyor ya da ciddi gecikmelerle karşılaşıyorlar. Sıranın en başındaki konuştuğum şoför, o ana dek 12 saatten fazla beklemişti. Yakındaki lojistik merkezinde ise yardım görevlilerinin ne kadar sıkı çalıştığına tanık oldum fakat aynı zamanda akıl almaz gerekçelerle geri çevrilen malzemeleri de gördüm: Uyku tulumları, ilk yardım çantaları, tıbbi ekipmanlar, tekerlekli sandalyeler, hatta çocuklar için futbol topları bile. İsrail, ateşkes kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeli ve yardım tırlarının girişine izin vermeli. Bunun hiçbir bahanesi olamaz."

MISIR'DA GAZZELİ ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELDİ

Hamilton, Gazze'den tahliye edilen ve Mısır'da INARA (Uluslararası İnsani Yardım ve Destek Ağı) isimli yardım kuruluşu tarafından desteklenen Filistinli çocuklarla görüştüğünü bildirdi. Saldırılarda yaralanan ve yanık tedavisi gören çocuklarla okul, hastane ve ruh sağlığı kliniğinde bir araya geldiğini kaydeden Hamilton, ailelerin evlerini de ziyaret ettiğini aktardı.

Hamilton, görüştüğü çocukların gelecekte başkalarına yardım edebilmek için öğretmen ve doktor olmayı istediklerini söylediğini belirtti. Raporlara göre Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 21 bin 500'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini ve 45 bin çocuğun yaralandığını hatırlatan İngiliz pilot, çocukların güvenli ortamlarda büyüme hakkına sahip olduğunu kaydetti. Hamilton, açıklamasını INARA ekibine teşekkür ederek ve yardım kuruluşlarına destek çağrısında bulunarak tamamladı.

Kaynak: DHA
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