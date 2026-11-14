Antalya\'daki COP31 zirvesinde geleneksel kıyafetler kültürleri buluşturdu

Haber: Narin Diri | Kamera: Gurbetelli Yalçın

(ANTALYA) - Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), dünyanın farklı coğrafyalarından gelen katılımcıların kültürlerini ve geleneklerini de bir araya getiriyor. Endonezya'dan Kazakistan'a, Nijerya'dan Finlandiya ve Brezilya'ya uzanan geleneksel kıyafetler, renkleri, desenleri ve taşıdıkları anlamlarla zirve alanında dikkatleri çekiyor.

COP31'in düzenlendiği Antalya EXPO Center'da iklim müzakereleri sürerken, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar ülkelerinin ve topluluklarının kültürel mirasını da zirveye taşıyor. Geleneksel başlıklar, el işlemeleri, renkli kumaşlar ve yöresel desenler, konferans alanında farklı kültürlerin izlerini yansıtıyor.

ENDONEZYALI KADINLARIN GÜCÜNÜ SİMGELEYEN KIYAFET

Endonezya'dan zirveye katılan Leah, ülkesinin Banda Aceh bölgesine özgü geleneksel bir kıyafet giydiğini belirterek kıyafetin özellikle dans gösterilerinde kullanıldığını bu sözlerle anlattı:

"Bu kıyafet genellikle dans gösterilerinde kullanılıyor. Dans, kadınların ne kadar güçlü ve değerli olduğunu simgeliyor. Özellikle ellerimizle yaptığımız çok hızlı ve kendine özgü hareketler var. Bu hareketleri yapmak güç ve ezber gerektiriyor. Dansımız ve kıyafetimiz, Endonezya'daki, özellikle de Aceh'teki kadınların ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor."

KAZAKİSTAN'DA GELENEKSEL BAŞLIKLAR MEDENİ DURUMU GÖSTERİYOR

Kazakistan'dan gelen bir katılımcı ise giydiği geleneksel kıyafetin parçalarını tanıtarak başlıkların kültürel anlamlarına dikkati çekti:

"Bu, Kazakların geleneksel kıyafeti. Üzerimdeki kısa cekete kamzol diyoruz. Başlığımın adı ise saukile. Bunu yalnızca evlenmemiş kızlar takıyor. Üzerindeki süse de ükü diyoruz. Onu da yalnızca evlenmemiş kızlar kullanıyor. Evlendikten sonra ise farklı bir başlık takıyorlar."

NİJERYA'DAN YORUBA KÜLTÜRÜNÜN GELENEKSEL KIYAFETLERİ

Nijerya'dan COP31'e katılan iki kişi, ülkelerindeki Yoruba kültürüne özgü geleneksel erkek kıyafetlerini tanıttı. Katılımcılar, kıyafetinin parçalarını tek tek anlatarak şunları söyledi:

"Bir Yoruba erkeğinin geleneksel olarak giydiği kıyafetleri taşıyorum. Başımızdaki örtüye fila diyoruz. Üzerimde buba adı verilen bir kaftan, altımda ise shokoto dediğimiz geleneksel pantolon var. Ayrıca ileke adı verilen bir aksesuar da takıyorum."

SAMİ HALKININ KIYAFETLERİNDE DOĞANIN VE AİLELERİN İZLERİ

Finlandiya'dan gelen Sami halkına mensup bir katılımcı, "gakti" adı verilen geleneksel kıyafetini şöyle tanıttı:

"Bu kıyafetin adı gakti. Finlandiya, Norveç, İsveç ve Rusya'nın bir bölümünde yaşayan yerli Sami halkının geleneksel kıyafeti. Renkleri doğamızı ve bayrağımızı simgeliyor. Aynı zamanda aileleri ve bölgeleri temsil eden desenler de var. Bu desenlerden bir kişinin hangi bölgeden geldiğini, hatta evli olup olmadığını anlamak mümkün."

BREZİLYA'NIN KUŞ FİGÜRLÜ BAŞLIĞI

Brezilya'dan zirveye katılan ve kendisini yerli halklardan birinin mensubu olarak tanıtan Suria Sun ise kuş figürü taşıyan geleneksel başlığının manevi anlamına dikkat çekti. Suria Sun, başlığındaki kuş figürünün kendi topluluğunun gelenekleriyle bağlantılı olduğunu belirterek bu figürün manevi korumayı temsil ettiğini söyledi.

FARKLI COĞRAFYALARIN KÜLTÜRLERİ ANTALYA'DA BULUŞTU

Zirve alanında röportaj veren katılımcıların yanı sıra Azerbaycan'dan geleneksel kıyafetleriyle katılan kadınlar, Çin'den gelen katılımcılar ve Pasifik adalarından dans kıyafetleriyle konferansa katılan gruplar da renkli görüntüler oluşturdu.

Farklı coğrafyalara ait işlemeler, başlıklar, kumaşlar ve geleneksel aksesuarlar, Antalya'daki zirve alanını dünyanın dört bir yanından çeşitli kültürlerin buluştuğu renkli bir sahneye dönüştürdü.