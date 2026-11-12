Bakan Kacır COP31'de yeşil dönüşüm için Brezilya ve Bangladeş ile temas kurdu - Son Dakika
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Bakan Kacır COP31'de yeşil dönüşüm için Brezilya ve Bangladeş ile temas kurdu

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Bakan Kacır COP31\'de yeşil dönüşüm için Brezilya ve Bangladeş ile temas kurdu
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Bakan Kacır, COP31'de Brezilya ve Bangladeş bakanlarıyla yeşil dönüşüm ve iş birliğini ele aldı. Kacır, GFANZ Mutabakat Zaptı kapsamında sanayinin karbonsuzlaşmasına yönelik finansman imkanlarını genişlettiklerini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, COP31 kapsamında Brezilya Kalkınma, Sanayi, Ticaret ve Hizmetler Bakanı Marcio Fernando Elias Rosa ve Bangladeş Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanı Abdul Awal Mintoo ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi, uluslararası finans kuruluşları ve küresel iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brezilya Kalkınma, Sanayi, Ticaret ve Hizmetler Bakanı Marcio Fernando Elias Rosa ile yeşil dönüşüm, sanayi, teknoloji ve yatırım alanlarındaki iş birliği imkanlarını ele aldıklarını belirtti. Kacır, "COP31 marjında, Brezilya Kalkınma, Sanayi, Ticaret ve Hizmetler Bakanı Sayın Marcio Fernando Elias Rosa ile bir araya geldik. Yeşil dönüşüm, sanayi, teknoloji ve yatırım alanlarında iş birliği imkanlarını ele aldık. Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen ve toplumlarımız için refah üreten bir anlayışla ortaklığımızı derinleştirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kacır, Bangladeş Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanı Abdul Awal Mintoo ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Ülkelerimiz arasındaki sanayi ve teknoloji iş birliklerinin ve ortak projelerin yanı sıra, yeşil dönüşümün hızlandırılması ve iklim hedefleriyle uyumlu kalkınma politikaları üzerine değerlendirmelerde bulunduk" dedi.

İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU

COP31 kapsamında düzenlenen Küresel Finans Zirvesi'nde uluslararası finans kuruluşları ve küresel iş dünyası temsilcileriyle de bir araya geldiklerini açıklayan Kacır, "Türkiye'nin yeşil dönüşüm vizyonunu paylaştık. Sürdürülebilir ekonomik büyüme için yatırımları harekete geçirme konusunu ele aldık. Glasgow Net Sıfır Finansal İttifakı (GFANZ) ile imzaladığımız Mutabakat Zaptı ile sanayimizin karbonsuzlaşmasına yönelik finansman imkanlarını genişletiyoruz. Uygun koşullu finansman kaynaklarıyla özel sektör yatırımlarını harekete geçirerek sanayimizin yeşil dönüşümüne ve Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacağız" dedi.

Kaynak: DHA
BangladeşTeknolojiBrezilyaEkonomiGüncelFinansCOP31ÇevreSon Dakika

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