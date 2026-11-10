Sağlık Bakanı Memişoğlu, COP31\'de Kazakistan\'la işbirliği planına imza attı

(ANTALYA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, COP31 Zirvesi'ne katılmak için bulunduğu Antalya'da Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Brezilya Sağlık Bakanı Alexandre Rocha Santos Padilha, Kazakistan Sağlık Bakanı Akmaral Alnazarova ve OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu Başkanı Abdulhamid Alkhalifa ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, COP31 Zirvesi'ne katılmak için bulunduğu Antalya'da diplomatik temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Memişoğlu, OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu Başkanı Dr. Abdulhamid Alkhalifa ile bir araya geldiğini belirterek, "Görüşmemizin, sağlık alanındaki ortak çalışmalarımıza katkı sunmasını diliyorum" dedi.

KAZAKİSTAN İLE İŞBİRLİĞİ PLANI İMZALANDI

Memişoğlu, Kazakistan Sağlık Bakanı Dr. Akmaral Alnazarova ile bir araya geldiğini kaydederek, "Gerçekleştirdiğimiz görüşmenin ardından, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında 2027-2028 Dönemi İşbirliği Planı'nı imzaladık. Eylem Planı ile ülkelerimiz arasındaki sağlık diplomasisini ve iş birliğini daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Dost ve kardeş Kazakistan ile sağlık alanındaki güçlü dayanışmamızın artarak devam etmesini temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Memişoğlu, Brezilya Sağlık Bakanı Dr. Alexandre Rocha Santos Padilha ile görüştüğünü belirterek, "Görüşmemizde; iklim krizinin halk sağlığına etkilerini, küresel sağlık risklerini ve ülkelerimiz arasındaki sağlık diplomasisi ile tecrübe paylaşımının geliştirilmesi hususlarını ele aldık. Türkiye ile Brezilya arasındaki iş birliğinin, güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

Memişoğlu, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ile verimli bir ikili görüşme gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Görüşmemizde küresel sağlık gündemini, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerini ve sağlık alanındaki iş birliğimizin güçlendirilmesini değerlendirdik. Görüşmemizin sağlık adına güzel gelişmelere vesile olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.