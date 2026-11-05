Aksaray\'da kaygan yolda turist minibüsü devrildi, 2\'si ağır 14 kişi yaralandı

Haber: Kemal Onur Atalay

(AKSARAY) - Aksaray'da Brezilya ve Kosta Rika uyruklu turistleri taşıyan minibüs Alayhan mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Aksaray'a seyreden minibüs, Alayhan mevkisinin 32'nci kilometresinde, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Otobüste 12'si Brezilyalı, 2'si Kosta Rikalı 14 kişi yaralandı.

Kazayı gören sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, devrilen otobüste mahsur kalan yaralıları araçtan çıkardı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.