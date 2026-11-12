Bakan Yumaklı, COP31'de Entegre Yangın Yönetimi Antalya Eylem Planı'nı duyurdu - Son Dakika
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Bakan Yumaklı, COP31'de Entegre Yangın Yönetimi Antalya Eylem Planı'nı duyurdu

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Bakan Yumaklı, COP31\'de Entegre Yangın Yönetimi Antalya Eylem Planı\'nı duyurdu
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Bakan İbrahim Yumaklı, COP31'de Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan Entegre Yangın Yönetimi Antalya Eylem Planı'nı duyurdu. Brezilya, Kore Cumhuriyeti ve FAO'nun da yer aldığı plan, orman yangınlarıyla mücadelede uluslararası iş birliğini somut eyleme dönüştürmeyi amaçlıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, COP31'de Türkiye öncülüğünde orman yangınlarıyla mücadelede uluslararası iş birliğini güçlendirmek amacıyla Entegre Yangın Yönetimi Antalya Eylem Planı'nı başlattıklarını açıkladı. Bakan Yumaklı, "Türkiye, bu alandaki birikimini Antalya Eylem Planı çerçevesinde tüm ortaklarıyla paylaşmaya hazırdır" dedi.

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki Liderler Zirvesi Orman Etkinliği'nde konuştu. Ormanların atmosferden karbonu uzaklaştırdığını, su kaynaklarını ve toprağı koruduğunu, biyolojik çeşitliliğe yaşam alanı sağladığını ve kırsal toplulukların geçim kaynağını oluşturduğunu dile getiren Yumaklı, "İklim konusunda ormanlara yönelik eylem yoksa çözüm de yoktur" dedi.

'İŞ BİRLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR'

Glasgow'da 2021'de düzenlenen COP26'da, 2030'a kadar orman kaybını ve arazi bozulumunu durdurma ve tersine çevirme yönünde ortak bir taahhütte bulunulduğunu ve Türkiye'nin de bu bildirgenin imzacıları arasında yer aldığını söyleyen Yumaklı, "Aradan geçen 5 yılda tablo değişti. Sıcaklıklar artıyor, kuraklık derinleşiyor, orman yangınları daha sık, daha şiddetli ve daha yıkıcı hale geliyor. Küresel ağaç örtüsü kaybının önemli bir bölümü maalesef artık yangınlarından meydana gelmektedir. İklim krizi, çözümün parçası olan ormanları da giderek artan biçimde tehdit ediyor. Bu nedenle hedefimiz, geçerliliğini koruyor ancak ona ulaşmak için daha fazla ölçeğe, aciliyete ve uluslararası iş birliğine ihtiyacımız var" diye konuştu.

TÜRKİYE, AĞAÇLANDIRMADA AVRUPA'DAN İLERİ

Bakan Yumaklı, son çeyrek asırda ormancılıkta kapsamlı bir seferberlik yürütüldüğüne işaret ederek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Orman Genel Müdürlüğü'müzün çalışmalarıyla 2002- 2025 yıllarında 8,3 milyar fidanı toprakla buluşturduk. FAO'nun 2025 Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi'ne göre Türkiye, 2020-2025 döneminde ağaçlandırmada Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sırada yer almıştır" dedi. Türkiye için meselenin sadece ağaç dikmek olmadığını belirten Bakan Yumaklı, ağaçlandırmayı, bozulmuş ormanların iyileştirilmesi ve erozyonla mücadeleyle birlikte ekosistem restorasyonu anlayışıyla yürüttüklerini kaydetti.

'YANGINLAR SINIR TANIMAZ'

Türkiye'de yangınları önleme, erken tespit ve hızlı müdahale kapasitesinin sürekli geliştirildiğini belirten Yumaklı, "Yangından etkilenen alanları ekolojik özelliklerine uygun biçimde yeniden ormanlara kavuşturuyoruz. Yangınlar sınır tanımaz. Çözüm de ortak olmak zorundadır" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Yumaklı, bu doğrultuda Brezilya ile birlikte ortaya konulan 'Entegre Yangın Yönetimi Eylem Çağrısı'ndan alınan ivmeyle COP31'de yeni bir plan sunduklarını bildirdi. Uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesinin ve yangın yönetiminde somut adımlar atılmasının hedeflendiğini belirten Yumaklı, "Türkiye'nin öncülüğünde, Brezilya, (Güney) Kore Cumhuriyeti ve FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) ile Orman ve İklim Liderleri Ortaklığı'nın iş birliğiyle Entegre Yangın Yönetimi Antalya Eylem Planı'nı başlatmaktan gurur duyuyoruz. Bu plan, küresel taahhütleri pratik iş birliğine, ortak bilgi birikimine ve sahada somut eyleme dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Türkiye, bu alandaki birikimini Antalya Eylem Planı çerçevesinde tüm ortaklarıyla paylaşmaya hazırdır" dedi.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI ORTAK EYLEM ÇAĞRISI

Yumaklı, tüm ülkeleri ve ortakları Antalya Eylem Planı'na katılmaya davet ederek, "Katılım gönüllüdür. Ulusal öncelikler ve uluslararası çerçevelerle uyumlu biçimde, etkili uygulamaları paylaşarak ve orman yangınlarına karşı dayanıklılığı birlikte güçlendirerek çalışmayı hedefliyoruz. Planın ilk adımlarını atmak için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Aynı şekilde COP30'da Brezilya tarafından ortaya konulan Orman Yol Haritası'nın uygulamaya dönüşmesini de önemsiyoruz" diye konuştu.

ANTALYA'DA COP ANISINA BARIŞ ORMANI

Türkiye'nin, 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda ormanların karbon yutak işlevini güçlendirmeye öncelik verdiğine dikkati çeken Yumaklı, "Mevcut ormanlarımız, yıllar içinde biriktirdikleri karbon ve her yıl tuttukları karbonla bu çabanın temelini oluşturuyor. Bu nedenle ormanları yangına, tahribata ve bozulmaya karşı korumak iklim politikamızın önceliklerindendir" dedi. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 81 ilde fidanların toprakla buluşturulduğunu belirten Yumaklı, "Antalya'da da COP anısına Barış Ormanı oluşturduk. Bu bir tesadüf değil bir mesajdır, küresel iklim hedeflerine ulaşmak, ancak toplumun tüm kesimlerinin sahadaki katkısıyla mümkündür" diye konuştu.

2030 HEDEFİ İÇİN 3 ÖNCELİKLİ ALAN

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2030 hedefi için 3 alanda hızlanılması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Birincisi, finansman ve teknoloji. Ormanların korunması ve ekosistemlerin onarılması için uzun vadeli ve erişilebilir finansmanı güçlendirmeli, ülkelerin finansmana ve teknolojiye erişimini kolaylaştırmalıyız. İkincisi, bilgi ve deneyim paylaşımı. Bilimsel iş birliğini ve ülkeler arası saha tecrübesi paylaşımını derinleştirmeliyiz. Üçüncüsü, insan. Orman köylülerinin ve yerel toplulukların geçim kaynaklarını desteklemeden ormanları sürdürülebilir biçimde koruyamayız" dedi.

'ANTALYA EYLEM PLANI, SOMUT BİR İFADEDİR'

Glasgow'da verilen sözü uygulamaya dönüştürecek bilginin, deneyimin ve iş birliği iradesinin mevcut olduğunu dile getiren Yumaklı, "Antalya Eylem Planı, bu iradenin somut bir ifadesidir. COP31'in, ormanlar için bir taahhütler zirvesi olmanın ötesinde, gerçek bir uygulama COP'u olmasını diliyor, Antalya Eylem Planı'na vereceğiniz destek ve onay için şimdiden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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