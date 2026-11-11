Rektör Özkan, Brezilya\'da rahim nakli deneyimini 5. ISUTx Kongresi\'nde paylaştı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Brezilya'da düzenlenen 5. Uluslararası Uterus Nakli Derneği (ISUTx) Kongresi ve 5. State-of-the-Art (SOTA) Toplantısı'nda rahim nakli alanındaki öncü çalışmalarını ve bu alandaki bilimsel deneyimlerini paylaştı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, rahim nakli alanındaki öncü çalışmalarını uluslararası bilim dünyasına taşımayı sürdürüyor. Dünyada kadavradan ilk başarılı rahim naklini gerçekleştiren ekipte yer alan Prof. Dr. Özlenen Özkan, Brezilya'da düzenlenen 5. Uluslararası Uterus Nakli Derneği (ISUTx) Kongresi ve 5. State-of-the-Art (SOTA) Toplantısı'na katıldı. Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Doku Reddini Ameliyatsız İzleme: Öncü Deri Grefti Deneyimi" başlıklı sunumuyla kongrede rahim nakli alanındaki çalışmalarını ve klinik deneyimlerini meslektaşlarına aktardı.

Öncü çalışmalara uluslararası ilgi

Geçtiğimiz yıl Akdeniz Üniversitesinin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen uluslararası kongrede deneyimlerini paylaşan Prof. Dr. Özlenen Özkan, bu yıl Brezilya'daki kongrede gerçekleştirdiği sunum ve rahim nakli alanındaki bilimsel çalışmalarıyla uluslararası katılımcıların yoğun ilgisini gördü. Kongreye ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Özlenen Özkan, dünyada kadavradan ilk başarılı rahim naklini gerçekleştiren ekip olarak bu süreçte edindikleri deneyimleri uluslararası bilim dünyasıyla paylaşmanın kendileri için büyük bir gurur olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Özkan, rahim nakli alanındaki güncel gelişmeleri takip etmenin, deneyim paylaşımında bulunmanın ve bilimin ilerlemesine katkı sunmanın önemine değindi.