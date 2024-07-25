Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı! Gözler eşi Ben Affleck'i aradı - Son Dakika
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Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı! Gözler eşi Ben Affleck'i aradı

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Bir süredir Ben Affleck ile boşanacağı yönündeki söylentilerle gündeme gelen Jennifer Lopez, dün 55. yaşını kutladı. Affleck, gösterişli kıyafetlerle görkemli bir parti vererek kutlama yapan Lopez'i doğum gününde yalnız bıraktı.

25.07.2024 12:33  Güncelleme: 12:56
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Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, Ben Affleck ile yıllar sonra bir araya gelerek 2022 yılında nikah masasın oturmuştu. İlişkileriyle örnek gösterilen çiftin evliliklerinde bir süredir kara bulutlar dolaşıyor. Ayrılık kararı aldığı ileri sürülen çiftten Lopez dün yeni yaşını kutlarken Affleck partiye katılmadı.

KIYAFETİ VE SAÇIYLA DİKKAT ÇEKTİ

İkinci evlilik yıldönümünü eşinden ayrı geçiren Jennifer Lopez, 55. doğum günü için görkemli bir parti verdi. Dönem konsepti parti organize eden Lopez, gösterişli elbiseler giyerek saçlarını da kabarık topuz yaptırdı. Açıkhava arkadaşlarıyla eğlenen Lopez'in eşinin partiye katılmaması adeta ayrılık haberini doğruladı.

Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı! Gözler eşi Ben Affleck'i aradı

"GÜLDÜM, BİRAZ GÖZYAŞI DÖKTÜM"

Evinde doğum günü pastasıyla pozlar veren Jennifer Lopez, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düştü: "Dün gece ve bu sabah dünyanın her yerinden doğum günü dileklerini, güzel videolarını ve gönderilerini görüyorum. Güldüm, gülümsedim, biraz gözyaşı döktüm. Gerçekten dünyanın en iyi, en harika hayranlarına sahibim. Ne kadar duygulandığımı ya da hepinizin hayatımın bir parçası olduğunuz için ne kadar şanslı olduğumu asla ifade edemezdim. Çok teşekkür ederim."

Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı! Gözler eşi Ben Affleck'i aradı

"SIRADIŞI YOLCULUĞUMU DÜŞÜNÜRKEN KENDİMİ HALA AYNI KIZ GİBİ HİSSEDİYORUM"

"Bunca zamanı birlikte geçirdiğimize inanmak çok zor. Burada oturmuş en sıradışı yolculuğu düşünürken kendimi hala aynı kız gibi hissediyorum; enerji ve cesaret dolu, dışardan tüm dünyayı kapmaya hazır ve yine de çok hassas, kırılgan ve bazen korkmuş ama her zaman dolu içten. Ailem ve arkadaşlarımın yanı sıra, iyi ve zor zamanlarda hep yanımda oldunuz. İlginiz, anlayışınız, sadakatiniz ve en önemlisi sevginiz için teşekkür ederim. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler... Her zaman..."

Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı! Gözler eşi Ben Affleck'i aradı
Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı! Gözler eşi Ben Affleck'i aradı
Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı! Gözler eşi Ben Affleck'i aradı
Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı! Gözler eşi Ben Affleck'i aradı
Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı! Gözler eşi Ben Affleck'i aradı
Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı! Gözler eşi Ben Affleck'i aradı
Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı! Gözler eşi Ben Affleck'i aradı
Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı! Gözler eşi Ben Affleck\'i aradı

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Son Dakika Magazin Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı! Gözler eşi Ben Affleck'i aradı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • AsLan DurakoğLu: Gelmis gecmis en guzel kadin. 4 7 Yanıtla
    ferhat eser: Angelina Jolie'den sonra evet 3 7 ferhat eser: özlem yorumu görmesin beni paralar vallahi :) 2 1
  • Halo Dayı: İyice magazine bağladınız. Ülke ve dünya gündemini paylaşın mümkünse. 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı! Gözler eşi Ben Affleck'i aradı - Son Dakika
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