+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti - Son Dakika
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Yaşam

+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti

+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti

Prime Video'da yayınlanan ''Sosis partisi: Gıdatopya'' animasyonunda yer alan sahnelere tepkileri artmaya başladı. Gelen yorumların ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin söz konusu içerikle ilgili inceleme başlatıldığını belirterek ''Animasyon görünümündeki yapım, sapkın içeriğiyle halkımızın tepkisini çekmektedir'' ifadelerini kullandı.

24.07.2024 10:50
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Dijital yayın platformu Amazon Prime'da +18 uyarısıyla yayınlanan "Sosis partisi: Gıdatopya" animasyonundaki cinsel içerikli sahneler tepki çekti. Eleştirilerin ardından RTÜK harekete geçti.

TEPKİLER BÜYÜYOR

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Toplumumuzu güçlü kılan ve ayakta sağlam bir şekilde tutan, bizi biz yapan inanç ve kültürel değerlerimizi hedef alan, kaynağı ve maksadı belli sapkın hegemonya, ülkemizin geleceği olan gençlerimizi medya aracılığıyla hedef alıyor. Uluslararası yayıncı Prime Video'nun Türkiye kataloğunda yer alan 'Sosis Partisi: Gıdatopya' isimli animasyon görünümündeki yapım, sapkın içeriğiyle halkımızın tepkisini çekmektedir. Üst Kurul izleme uzmanlarımız gerekli incelemeleri yapmış, yayıncı platforma gerekli uyarılar en sert şekilde iletilmiş ve ilgili sapkın içerik hakkında yasal inceleme başlatılmıştır. Söz konusu izleme raporu ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınacaktır."

+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti

Yayınlanan animasyon kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Trend listesine giren animasyona sessiz kalmayan onlarca kullanıcı "Bu nasıl yayınlanır, rezalet" diyerek tepki gösterdi.

İşte animasyon için yapılan yorumların bazıları...

+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti

Ebubekir Şahin, Prime Video, İnceleme, Hukuk, Medya, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam +18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ahmet Duran CELIK: Ne var ki buna. Gayet normal 11 55 Yanıtla
  • ferhat eser: düşman dışarıda değil içeride bu işleri organize edip ahlaksızlığı körüklemeye çalıştıklarını düşünüyorum 53 6 Yanıtla
    Bu Kim: ferhat rihanna yorumunu oku enişten bişeyler yazmiş)) 2 5 ferhat eser: Bu kim sizleri allaha havale ediyorum o yorum bana ait değildir 1 0 Ömer Ege Karaarslan: Off feradım be 0 0
  • Ahmet burak: adamlar +18 olarak yayinlamiş ne var bunda 8 41 Yanıtla
  • ATYY null: insanlar bunu para vererek izliyor üstüne +18 bir film isteyen izler isteyen izlemez neden bu kadar tepki çekiyor anlamıyorum 3 15 Yanıtla
  • Ramazan Gündoğan: Güzel reklam oldu kesin izlerim. Bence ülkede sosis satışını da yasaklayın size ne çağrıştırıyorsa artık. 1 8 Yanıtla

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