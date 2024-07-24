+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti

Yaşam

Dijital yayın platformu Amazon Prime'da +18 uyarısıyla yayınlanan "Sosis partisi: Gıdatopya" animasyonundaki cinsel içerikli sahneler tepki çekti. Eleştirilerin ardından RTÜK harekete geçti.

TEPKİLER BÜYÜYOR

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Toplumumuzu güçlü kılan ve ayakta sağlam bir şekilde tutan, bizi biz yapan inanç ve kültürel değerlerimizi hedef alan, kaynağı ve maksadı belli sapkın hegemonya, ülkemizin geleceği olan gençlerimizi medya aracılığıyla hedef alıyor. Uluslararası yayıncı Prime Video'nun Türkiye kataloğunda yer alan 'Sosis Partisi: Gıdatopya' isimli animasyon görünümündeki yapım, sapkın içeriğiyle halkımızın tepkisini çekmektedir. Üst Kurul izleme uzmanlarımız gerekli incelemeleri yapmış, yayıncı platforma gerekli uyarılar en sert şekilde iletilmiş ve ilgili sapkın içerik hakkında yasal inceleme başlatılmıştır. Söz konusu izleme raporu ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınacaktır."

Yayınlanan animasyon kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Trend listesine giren animasyona sessiz kalmayan onlarca kullanıcı "Bu nasıl yayınlanır, rezalet" diyerek tepki gösterdi.

İşte animasyon için yapılan yorumların bazıları...