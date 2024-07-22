Akın Akınözü annesinin cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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Akın Akınözü annesinin cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı

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Akın Akınözü'nün kendisini gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü bugün son yolculuğuna uğurlanarak gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Annesinin tabutu başından ayrılmayan Akınözü hüngür hüngür ağladı.

22.07.2024 16:42  Güncelleme: 16:56
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Hercai dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, cumartesi günü kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akınözü bugün İstanbul'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

AYAKTA ZOR DURDU

Muhabir Online'da yer alan habere göre, annesinin ölümüyle kahrolan Akın Akınözü, cenaze töreni boyunca tabutun başından ayrılmadı. Ayakta durmakta güçlük çeken ve dakikalarca gözyaşı döken oyuncuyu törene katılan sevenleri sakinleştirmeye çalıştı. Özlem Akınözü cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

Akın Akınözü annesinin cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı

ANNESİNE VEDASI YÜREK YAKTI

Dün Instagram hesabından annesinin fotoğrafını yayınlayan Akın Akınözü, "Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim. Masumiyetimi kaybettim. Umudumu kaybettim. Amacımı kaybettim. Yolumu kaybettim. Mücadelemi kaybettim. Geçmişimi kaybettim. Hayallerimi kaybettim. Heyecanımı kaybettim. Yuvamı kaybettim. Kahramanımı kaybettim. Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim… Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak… Tek kalan ise sana duyduğum sonsuz özlem. Oğlun..." ifadelerini kullanarak yürek sızlattı.

Akın Akınözü annesinin cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı
Akın Akınözü annesinin cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı

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Son Dakika Magazin Akın Akınözü annesinin cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Tazmanya: Anne agir gelir Allah sabır versin rahmet eylesin annecigine 60 0 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler: Allah rahmet eylesin akın kardeşim için ağlıyor seni iyi anlıyorum 35 1 Yanıtla
  • Semra Gezgin: Çok zor Allah sabır versin ??mekanı cennet olsun 17 0 Yanıtla
  • deyvani10 : anne olmayinca hiçbisey tam olmuyor malesef. kaybi çok ağir geliyor insana. 9 0 Yanıtla
  • Emir Arslan: anne olunca hep birşeyler eksik kalıyor malesef 2 1 Yanıtla
  • Yaşar hikmet: Allah rahmet eylesin, bir gün inşallah kaybettiğimiz sevdiğimiz insanlar ile buluşacağız. ömür dediğin hemen bitiyor. 1 0 Yanıtla

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