Akın Akınözü annesinin cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı

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Hercai dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, cumartesi günü kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akınözü bugün İstanbul'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

AYAKTA ZOR DURDU

Muhabir Online'da yer alan habere göre, annesinin ölümüyle kahrolan Akın Akınözü, cenaze töreni boyunca tabutun başından ayrılmadı. Ayakta durmakta güçlük çeken ve dakikalarca gözyaşı döken oyuncuyu törene katılan sevenleri sakinleştirmeye çalıştı. Özlem Akınözü cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

ANNESİNE VEDASI YÜREK YAKTI

Dün Instagram hesabından annesinin fotoğrafını yayınlayan Akın Akınözü, "Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim. Masumiyetimi kaybettim. Umudumu kaybettim. Amacımı kaybettim. Yolumu kaybettim. Mücadelemi kaybettim. Geçmişimi kaybettim. Hayallerimi kaybettim. Heyecanımı kaybettim. Yuvamı kaybettim. Kahramanımı kaybettim. Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim… Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak… Tek kalan ise sana duyduğum sonsuz özlem. Oğlun..." ifadelerini kullanarak yürek sızlattı.