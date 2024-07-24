Babasından sonra o da ayrıldı! Tunç Oğuz, 14 yıldır kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar'a veda etti - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Babasından sonra o da ayrıldı! Tunç Oğuz, 14 yıldır kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar'a veda etti

Geniş Video İzle

Arka Sokaklar'da 18 yıl yönetmenlik yapan Orhan Oğuz'un vedasının ardından 14 yıldır dizide yer alan oğlu Tunç Oğuz da kadrodan ayrıldı. Ekip için veda mesajı yayınlayan Oğuz, "Herkesi çok özlemle anacağım. Sizi çok seviyorum canım ekip.19. Sezonunuz şans ve mutluluk getirsin" dedi.

24.07.2024 11:29  Güncelleme: 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arka Sokaklar dizisinde 18 yıl yönetmenlik yapan Orhan Oğuz'un ardından bir veda haberi de dizide rol alan oğlundan geldi. 14 yıldır dizide keskin nişancı Arda Atik rolünü oynayan Tunç Oğuz, yayınladığı mesajla ekibe veda ettiğini duyurdu.

Instagram hesabından ekiple çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan oyuncu "Bana yol yordam gösteren bütün arkadaşlarıma abilerime ablalarıma çok teşekkür ederim. Dile kolay 14 sene geçti. Hüzünlerimiz ve mutluluklarımız hep ortak oldu. Herkesi çok özlemle anacağım. Sizi çok seviyorum canım ekip.19. Sezonunuz şans ve mutluluk getirsin" ifadelerini kullandı. Sevilen oyuncunun diziden neden ayrıldığı ise merak konusu oldu.

Tunç Oğuz, 14 yıldır kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı

TUNÇ OĞUZ KİMDİR?

Tunç Oğuz 9 Temmuz 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 18 yıl Arka Sokaklar'ın yönetmenliğini yapan Orhan Oğuz'un oğlu olan Tunç Oğuz, Marmara Üniversitesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. Oğuz, 2013 yılında Keskin nişancı Arda Atik rolüyle Arka Sokaklar dizisine dahil oldu.

BABASI DA EKİBE VEDA ETMİŞTİ

Usta yönetmen Orhan Oğuz, geçtiğimiz haftalarda yaptığı paylaşımda Arka Sokaklar'dan ayrıldığını duyurmuştu. Vedasıyla herkesi şaşırtan Oğuz, gazeteci Birsen Altuntaş'a yaptığı açıklamada ayrılık kararının kendi isteğiyle olmadığını belirterek "Diziyi ben bırakmadım. Şaşkınlık içindeyim ve kırgınım. Toplantıya çağrıldım. Bana 18 yıl sonra dizide format değişikliğine gidileceği söylendi. Nedenini sormadım bile ve toplantıdan ayrıldım" demişti.

Babasından sonra o da ayrıldı! Tunç Oğuz, 14 yıldır kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar'a veda etti
Tunç Oğuz, 14 yıldır kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı
Tunç Oğuz, 14 yıldır kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı
Babasından sonra o da ayrıldı! Tunç Oğuz, 14 yıldır kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar\'a veda etti

Arka Sokaklar, Orhan Oğuz, Tunç Oğuz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Babasından sonra o da ayrıldı! Tunç Oğuz, 14 yıldır kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar'a veda etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Osman Koca: bunları hala izleyen varmı 14 5 Yanıtla
    Selim Kayisi: İzlemeseler nasıl çevirecekler günü 0 0
  • Mehmet Hamdi Albuz: Alooo usman..izlenmese 20 yıldır çekiliyor..reyting rekorları var.. sen izlemesen de olur..herkes sosyal olacak diye bir kural yok... 0 0 Yanıtla

12:58 Erdoğan: Türkiye’de bir başıboş köpek sorunu var, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz Erdoğan: Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz
12:06 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak
10:50 Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var
10:15 TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı
10:10 Yargıtay kararını verdi Türkiye’nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
12:44 Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti
12:27 Şeyma Subaşı’dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum Şeyma Subaşı'dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum
11:47 Nepal’de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı Nepal'de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı
11:39 Hakkari’de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi Hakkari'de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi
11:34 Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP’a bildirdi Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi
11:33 Plajı savaş alanına çeviren iddia Linçten cankurtaranlar kurtardı Plajı savaş alanına çeviren iddia! Linçten cankurtaranlar kurtardı
11:30 Babasından sonra o da ayrıldı Tunç Oğuz, 14 yıldır kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar’a veda etti Babasından sonra o da ayrıldı! Tunç Oğuz, 14 yıldır kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar'a veda etti
11:10 Fenerbahçe’den ülke puanına kritik katkı Neredeyse yerimizi kaybediyorduk Fenerbahçe'den ülke puanına kritik katkı! Neredeyse yerimizi kaybediyorduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 13:25:06. #1.11#
SON DAKİKA: Babasından sonra o da ayrıldı! Tunç Oğuz, 14 yıldır kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar'a veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement