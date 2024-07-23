Barış Manço'nun Belçika'da kullandığı spor aracı Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Barış Manço'nun Belçika'da kullandığı spor aracı Türkiye'ye getirildi

Türk müziğinin efsanevi ismi Barış Manço'nun Belçika'da ikamet ettiği yıllarda kullandığı kırmızı renkli spor aracı, İstanbul'daki Barış Manço Müzesi'nde sergilenmek üzere Türkiye'ye nakledildi. Aracın uzun süren bir süreç sonunda Türkiye'ye getirilmesi, Barış Manço hayranları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

23.07.2024 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk müziğinin efsanevi ismi Barış Manço'nun Belçika'nın Liege kentinde ikamet ettiği yıllarda kullandığı kırmızı renkli spor aracı, İstanbul'daki Barış Manço Müzesi'nde sergilenmek üzere Türkiye'ye nakledildi.

1960'lı yıllarda Belçika'nın Liege kentine yerleşen ve aralıklarla yaşamını burada sürdüren Manço'nun 1991 model Honda Prelude aracı, oğulları Doğukan ve Batıkan Manço tarafından 3 sene önce bölgeyi vuran selde hasar almış halde bir depoda bulundu.

Bunun üzerine oğulları, aracın Moda'daki Barış Manço Müzesi'ne getirilebilmesi için yasal işlemler başlattı.

25 yıldır trafiğe çıkmayarak Türkiye'ye getirilmeyi bekleyen ancak yurt dışına çıkarılabilmesi için 30 yaşını doldurması gereken araç, sponsor lojistik firması tarafından konteynerle deniz yoluyla Türkiye'ye doğru yola çıkarıldı.

Barışseverlerin hatıralarında kırmızı rengiyle yer eden aracın konteynere yüklenmesinin hemen öncesinde, süreçte emeği geçenler, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Bana Belçika'daki yaşamımızı ifade ediyor"

Batıkan Manço, Belçika ve Türk makamlarının işbirliğinde yürütülen 6-7 aylık sürecin sonuna gelinmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Ben buradan gönderiyorum, ağabeyim (Doğukan Manço) orada karşılayacak." dedi.

Manço, "Aracın varmasından sonra bir süreç daha var. Mekanik kısmında ağabeyim devreye giriyor. Rötuşları olacak. Aracın sağlığı için çalışır hale gelecek ama trafiğe çıkmayacak. Barış Manço Müzesi'nde sergilenecek." diye konuştu.

"Araç, olması gereken yere gidiyor. Tüm Barışseverler için yerine getirmek istediğimiz bir görevdi. Barış Manço'nun yaşamına dair ipuçları o müzede sergileniyor. Dolayısıyla aracın yeri, Barış Manço Müzesi." değerlendirmesini yapan Manço, aracın kendisi için ifade ettiklerini "Bu araç bana Belçika'daki yaşamımızı ifade ediyor. Ağabeyim ve ben burada doğduk. Okula burada başladık. Bizim buradaki aracımızdı." sözleriyle özetledi.

Manço, aracın ailesinin Türkiye tatillerinde kendilerine eşlik ettiğini dile getirerek, unutamadığı bir anısını şöyle paylaştı:

"Bir defasında dönüş yolunda, babam ve ağabeyim İzmir'den yola çıkarak aracı İtalya'ya getirmişlerdi. Onların yolcuğunu hep kıskanmışımdır. Biz İtalya'da buluştuk. Orada tatil yaptık. Yolun gerisini Belçika'ya karadan gittik Bu araçtaki en uzun yolculuğum o. Muazzam bir tatildi. En güzel anılarımın arasındadır. Uzun bir yolda bir baba ve iki oğlu yolculuktaydık."

Manço, bu araçla annesinin ağabeyi ile kendisini okula götürüp getirdiğini, kısa mesafe birçok gezi yaptıklarını anlattı.

Babasının koleksiyonculuğunu da anımsatan Manço, bu araç örneğindeki gibi sadece klasik değil spor modellere de ilgisi olduğunu belirtti.

"Aslında bildiğim kadarıyla bu aracı babam, annem için almış. Ancak babamın Japon kültürüne olduğu kadar, Japon teknolojisine de merakı vardı. Tesadüfen alınmış bir araç değil." diye konuşan Manço gülümseyerek, "Arabadan anlıyordu kendisi." ifadesini kullandı.

"Barış Manço, Türkiye ve Belçika'yı birleştirmeye devam ediyor"

Aracın uğurlanması için orada bulunan Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz de "Bugün bizim için çok büyük bir gün. Rahmetli Barış Manço'nun yıllar önce Belçika'da kullandığı arabasını Türkiye'ye gönderecek bir girişimin başlangıcındayız. Barış Manço bizim için Türkiye-Belçika arasında kurduğu köprülerle yıllar önce gönüllerde yer etmiş bir insan. Hepimiz onun şarkılarıyla büyüdük ama sanatçı kimliğinin bu iki ülke arasında güzel işlere imza atarak daha da pekiştirdiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Bu senenin Türkiye-Belçika İşgücü Anlaşması'nın 60. yıl dönümü olduğuna değinen Deniz, "Barış Manço'nun böyle bir yılda bu sembolleri kuvvetlendirerek etkinliklerin merkezinde yer alması bizi ayrıca mutlu ediyor. Kısa süre önce Liege'de Manço'nun anısına yapılan duvar resminin açılışı yapıldı. Barış Manço, Türkiye ve Belçika'yı birleştirmeye devam ediyor. Bu güçlü sembolü hep beraber yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

"Gurur verici bir durum"

Sponsor firma Barsan Global Lojistik Benelüx Direktörü Mehmet Can Günaydın da böyle bir projenin parçası olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Günaydın, "Liege'de eski bir depoda sel nedeniyle kötü bir haldeydi. Oradan aracı Batıkan ve Doğukan beylerin yönlendirmesiyle teslim aldık. Temizlik işlerinden sonra depomuzda muhafaza etmeye çalıştık. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığının desteğiyle evrak işlemleri tamamlandı. Bizim için gurur verici bir durum." diye konuştu.

Barış Manço'nun ağabeyinin eşi Ebru Alkan Manço da aynı firmada proje yönetmesi vesilesiyle aracın transferiyle ilgili sürece ön ayak olduğunu belirterek, "Arabanın Türkiye'ye gitmesi en büyük hayallerimizdendi." dedi.

Transfer işlemlerinin fikrinin ortaya çıkması üzerine kısa sürede halledildiğini anlatan Alkan Manço, sürecin kendilerini çok duygulandırdığını kaydetti.

Kaynak: AA

Barış Manço, İstanbul, Türkiye, Belçika, Spor, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barış Manço'nun Belçika'da kullandığı spor aracı Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:51 Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız
11:34 Bahçeli: Köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında dururuz, kimse merak etmesin Bahçeli: Köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında dururuz, kimse merak etmesin
11:12 Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti
10:58 Bursa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın Alevler 4 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Alevler 4 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı
10:13 Trump’ın seçim vaadi korku yarattı Yüzlerce göçmen ABD sınırına yürüyor Trump'ın seçim vaadi korku yarattı! Yüzlerce göçmen ABD sınırına yürüyor
11:28 Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı
11:18 Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911’i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911'i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü
11:11 Bahçeli: CHP’nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır Bahçeli: CHP'nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır
10:50 Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona’da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona'da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü
10:49 Altın ve dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:34 Tartışmalı yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı Protesto gösterisi düzenlediler Tartışmalı yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı! Protesto gösterisi düzenlediler
10:19 Olimpiyatlara günler kala skandal olay Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda Olimpiyatlara günler kala skandal olay! Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda
10:07 Hande Ataizi’nin Türkbükü’ndeki mekana alınmadı Hande Ataizi'nin Türkbükü'ndeki mekana alınmadı
09:50 Diego Maradona’nın 1986 Dünya Kupası yarı finalinde giydiği forma 900 bin sterline satışa çıkıyor Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası yarı finalinde giydiği forma 900 bin sterline satışa çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 12:27:00. #1.12#
SON DAKİKA: Barış Manço'nun Belçika'da kullandığı spor aracı Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement