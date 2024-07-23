Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ilişkisine anne Gülgün Demir'den destek: Birbirleriyle mutlular - Son Dakika
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Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ilişkisine anne Gülgün Demir'den destek: Birbirleriyle mutlular

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Mert Demir'in annesi Gülgün Demir, oğlu ve Serenay Sarıkaya'nın ilişkisine tam destek verdi. Müstakbel gelini hakkında konuşan Demir, ''Evet daha önce görüştüm Serenay'la. İkisi de birbiriyle çok mutlu'' dedi.

23.07.2024 07:42
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Son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde rol alan Serenay Sarıkaya bir süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşıyor. İlişkisini göz önünde yaşayan ve sık sık bir arada görüntülenen ikiliye anne Gülgün Demir'den yorum geldi.

"EVLENMEK İSTERLERSE OLUR"

Oğlunu konserlerinde yalnız bırakmayan anne, dün akşamki konser önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oğlu ve Serenay Sarıkaya'nn ilişkisine destek veren anne Gülgün Demir "Evet daha önce görüştüm Serenay'la. İkisi de birbiriyle çok mutlu. İkisi birbiriyle mutlu. Bana söz yok. Evlenmek isterlerse öyle olur" ifadelerini kullandı. Konser esnasında da oğlunun kariyeri hakkında konuşan anne "Oğlum yıllarca emek verdi. 2-3 günlük olay değil bu 12 yılın emeği. Ben oğluma destek oldum" ifadelerini kullandı.

Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ilişkisine anne Gülgün Demir'den destek: Birbirleriyle mutlular
Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ilişkisine anne Gülgün Demir\'den destek: Birbirleriyle mutlular

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Son Dakika Magazin Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ilişkisine anne Gülgün Demir'den destek: Birbirleriyle mutlular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Gökhan Sarıkaya: Yerli ve milli motorlarımızdan serenay haberi :) 84 8 Yanıtla
  • Ali Kublay: Şimdilik sadece indi bindi yapıyor nezaman iner kendisi bilir demiş aynen 52 4 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Annesi Serenay’cığın hangi ilişkisinde kaldı bakalım. Bu arada bugünde bu güzel haberle güne enerjik başlıyoruz. 20 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: günün haberi ne güzel herkes böyle bir haber bekliyordu içimiz kararmisti kaç gündür 18 0 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak: eniştesi iyi çalışıyorki kadın övüyor 7 4 Yanıtla
  • Emir Arslan: herkesle düşüp kalkmak sorun değil demekki birde adına aşk diyorlar 2 0 Yanıtla
    Gökmen Karaçay: orsplgn adı aşk olmus 2 0
  • Emir Arslan: sürekli birileriyle birlikte olup adına aşk demesinler 2 0 Yanıtla
  • Yakup Becerikli: yerli ve milli motor, 1 0 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Hacı anne onaylamış. 1 0 Yanıtla

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