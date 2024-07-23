Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ilişkisine anne Gülgün Demir\'den destek: Birbirleriyle mutlular

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Son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde rol alan Serenay Sarıkaya bir süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşıyor. İlişkisini göz önünde yaşayan ve sık sık bir arada görüntülenen ikiliye anne Gülgün Demir'den yorum geldi.

"EVLENMEK İSTERLERSE OLUR"

Oğlunu konserlerinde yalnız bırakmayan anne, dün akşamki konser önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oğlu ve Serenay Sarıkaya'nn ilişkisine destek veren anne Gülgün Demir "Evet daha önce görüştüm Serenay'la. İkisi de birbiriyle çok mutlu. İkisi birbiriyle mutlu. Bana söz yok. Evlenmek isterlerse öyle olur" ifadelerini kullandı. Konser esnasında da oğlunun kariyeri hakkında konuşan anne "Oğlum yıllarca emek verdi. 2-3 günlük olay değil bu 12 yılın emeği. Ben oğluma destek oldum" ifadelerini kullandı.