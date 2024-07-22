Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı - Son Dakika
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Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı

Mauro Icardi\'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı

Spora olan tutkusuyla tanınan Demet Akalın'ın hayat arkadaşı Okan Kurt, Galatasaraylı yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye özenerek saçlarını sarıya boyattı.

22.07.2024 13:52
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Gündemle ilgili yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın'ın hayat arkadaşı Okan Kurt, yeni imajıyla adından söz ettirdi. DJ'lik kariyerinin yanı sıra sıra futbola ilgisiyle de tanınan 42 yaşındaki Kurt, saçlarını sarıya boyattı. Kurt'un yeni imajı Galatasaraylı yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye benzetildi.

Yeni imajını Instagram hesabından yayınlayan Kurt sadece kalp emojisi koyarken Demet Akalın'dan yorum gecikmedi. Hayat arkadaşının saçını boyatmasına şaşıran şarkıcı "İlk sorduğunda yaptır derken ciddi değildim" ifadelerini kullandı. Kurt'un yeni tarzı takipçilerini de ikiye böldü. Bir kısım Kurt'un yeni imajını çok beğenirken bir kısım da hiç yakıştıramadı.

Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı

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Son Dakika Magazin Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Coşkun Barış: Şeye benzemiş 49 1 Yanıtla
    Önder null: çavuşa 23 2
  • ferhat eser: boş işler 27 3 Yanıtla
  • Davut Çağlar: bir günde emekli asgari ücretli geçinemiyorum diye haber yapsanız 25 2 Yanıtla
  • Murat Avci: olmayan saçlarını boyatmış.. enseyi yani 25 0 Yanıtla
  • Tazmanya: köydeki 11 3 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı: murtake klarnetçileri 5 0 Yanıtla
  • Beykozlu: O ne Lannn Kelebek misali … :) 1 0 Yanıtla

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