Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti - Son Dakika
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Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti

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Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz haftalarda yurt dışında sessiz sedasız evlendiği futbolcu eşi Yusuf Yazıcı ile Trabzon'a gitti. Çiçeği burnunda gelin, Trabzon'da Yazıcı'nın ailesini ziyaret ederek el öptü.

24.07.2024 09:11  Güncelleme: 09:34
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Model ve oyunculuk yapan Melisa Aslı Pamuk, bir süredir Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız evlenmişti. Nikahtan kareleri yeni yeni takipçileriyle paylaşan çift, el öpme ziyareti için milli futbolcunun memleketi Trabzon'a gitti.

YENİ GELİN KÖYE GİTTİ

Yazıcı, eşi Pamuk'u da alıp Trabzon Çaykara'da bulunan baba evine gitti. Akrabaları gezerek el öpen çiçeği burnunda çift, Trabzon'un turizm merkezlerinden Uzungöl'e de giderek bol bol fotoğraf çektirdi. Pamuk'un Trabzon'a uygun kıyafetler giymesi ve eşini ailesini ziyaret etmesi takipçilerinden tam not aldı. Trabzon'da bol bol fotoğraf çektiren çiftten Pamuk o anları "61" notuyla paylaşırken Yazıcı da "En kıymetlilerim" ifadelerini kullandı.

İşte ünlü çiftin Trabzon seyahatinden kareler...

Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti
Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti
Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti
Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti
Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti
Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti
Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti
Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti
Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti
Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti
Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı\'nın köyüne gitti

Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı, Trabzon, Magazin, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Beykozlu: Futbolcuğunu sevmesemde Ailesine bağlı onlarla vakit geçiren insanları seviyorum. Ünlü olupta Ailesini doğduğu yerleri unutan çok insan gördük ne güzel almış eşini memleket ziyareti yapmış helal olsun. 39 0 Yanıtla
  • Sabri İnce: Haber değeri varmı bunun ? 13 8 Yanıtla
    Mustafa Akçay: Olmaz mı :) yeşil soğan domates falan da toplamış yetenek var:) 19 4
  • Ali Kublay: İyide bunun neresi haber eğer kadın ben o köye ölene kadar gitmem deseydi belki haber değeri olurdu 3 2 Yanıtla

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