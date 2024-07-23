Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti

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Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Türkiye turu kapsamında geldiği Muğla'da başka bir motorla çarpıştı. Kaza esnasında savrulan fenomen olay yerinde hayatını kaybetti.

23.07.2024 12:37  Güncelleme: 13:00
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Dünyaca ünlü Rus Youtuber ve moto vlogger Tatyana Ivanovna Ozolina, geçtiğimiz günlerdir Türkiye turu kapsamında Muğla'ya gitti. Milas-Söke yolunda seyir halinde olan fenomen başka bir motorla çarpışarak yaşamımı yitirdi.

TÜRK SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Ozolina ve Onur Obut isimli Türk moto vlogger Sarıçay Köprüsü üzerinde çarpıştı. Motosikletlerin 3 kişi oldukları ve aynı grupta yer alan diğer motosikletin kazadan kurtulduğu öğrenildi. Çarpışma sonucu Onur Obut ağır yaralanarak Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tatyana Ivanovna Ozolina ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motorlara olan tutkusuyla tanınan Tatyana Ivanovna Ozolina'nın TikTok'ta 5, YouTube da ise 2 milyon takipçisi bulunuyor. Genç fenomenin feci kazada can vermesi sevenlerini yasa boğdu.

Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti
Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti
Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti
Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti
Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti
Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti
Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti
Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla\'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti

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Son Dakika 3.Sayfa Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • ferhat eser: motor pişmanlıktır yazık olmuş 30 15 Yanıtla
    Selcuk Kaykısız: Yaa bi yürü git herşeye muhalefetsin akşama kadar başka işin yokmu her haber altına yorum yapıyon 38 6 Tolga çakır: Bu kadar işsiz gücsüz biri daha olamaz. Bilgi yok fikri çok. 6 2 Yunuss Bayern: Motor pişmanlık değildir onu gaza getirip hızlı kullanmak pişmanlıktır 7 1 ferhat eser: Selçuk soğuk bir soda iç sakinleş koçum senin kan şekerin düşmüş 3 3
  • Sabri İnce: Motorlar da kaporta yok kaporta kendinizsiniz , olacak bir kazada yaşama şansınız çok az. 30 3 Yanıtla
    V. A.: Bilmediğimiz bir şey söyle ya da yazma 2 7 Sabri İnce: Bilmeyen sen vardın öğrenmiş oldun V.A 0 1
  • HÜSEYİN DALCI: Şanlıurfa da damda biber salçası yaparken, elektrik akımına kapılan anne kız hayatını kaybetti.Bu ve bunun gibi haberler çok daha fazla ilgimi çekiyor! Allah rahmet eylesin. 10 5 Yanıtla
  • Yusuf Kaplan: Motor =kaporta sensin ne hikmetse trafikte motorcular hep haklı adamlar tam kuralına göre motor kullanıyorlar dahası iş biraz daha ilerlerse kaskı camına yersin. 3 2 Yanıtla
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