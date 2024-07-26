Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi

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Şarkılarıyla uzun yıllardır adından söz ettiren Kenan Doğulu, esprili kimliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Eşiyle bir valiz mağazasına giden Doğulu, devasa boyuttaki valizle çektirdiği videoyla herkesi güldürdü.

Yoğun bir konser maratonu bulunan Kenan Doğulu, mağazadaki devasa boyuttaki valizi taşıyarak "2024 yaz turu için hazırım" dedi. Eşinin o anlarını kayda alan Beren Saat ise gülme krizine girdi. Eşine espri yapan Saat "Mert bu sene kaç ceket hazırladı" derken Doğulu "1600" yanıtını verdi. İkili arasındaki eğlenceli anlar da herkesi gülümsetti.

Kenan Doğulu'nun kendisinden büyük valizle çektiği video akıllara Dubai'de bir markaya ait olan 100 bin dolarlık çantayı getirdi.