Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi - Son Dakika
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Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi

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Bollywood'un ünlü oyuncusu Sara Ali Khan'ın uçak yolculuğunda yaşadığı talihsiz bir olay, sosyal medyada geniş yankı buldu. Bir kabin görevlisi yanlışlıkla Khan'ın pahalı kıyafetine içecek döktü. Bu olay, Instagram'da #SaraOutfitSpill etiketi ile paylaşıldı ve hızla yayıldı. Hayranları, videonun gerçek mi yoksa bir reklam çekimi mi olduğunu merak ediyor. Khan, son dönemde kariyerinde önemli başarılara imza attı ve gelecek projeleri de büyük bir merakla bekleniyor.

25.07.2024 11:36  Güncelleme: 11:49
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Ünlü Bollywood oyuncusu Sara Ali Khan'ın başından geçen ilginç bir olay, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bir uçak yolculuğu sırasında çekilen videoda, Sara'nın yaşadığı talihsiz bir an görüntülendi.

Videoda Sara, pembe bir kıyafet giymiş, saçlarını kıvırcık yapmış ve büyük küpeler takmış hâlde görünüyor. Bir kabin görevlisi yanlışlıkla Sara'nın pahalı kıyafetine içecek döküyor. Sara'nın yüzündeki üzüntü ve şaşkınlık açıkça fark ediliyor. Olay sonrasında Sara, görevliye bakıp ardından tuvalete gidiyor.

Bu video, Instagram'da hızla yayıldı ve #SaraOutfitSpill etiketi ile paylaşıldı. Birçok kişi, videonun gerçek mi yoksa bir reklam çekimi mi olduğunu merak ediyor.

Sara Ali Khan, son dönemde kariyerinde önemli başarılara imza atıyor. "Murder Mubarak" filmindeki rolüyle beğeni topladı. Şu anda gösterimde olan "Ae Watan Mere Watan" adlı filmde de övgü alıyor. Bu filmde Sara, Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesine katkıda bulunan bir üniversite öğrencisini canlandırıyor.

Gelecek projelerinde Sara, ilk kez Ayushmann Khurrana ile bir aksiyon-komedi filminde oynayacak. Ayrıca "Metro In Dino" adlı filmde birçok ünlü oyuncuyla birlikte rol alacak.

Bu olay ve Sara'nın kariyerindeki gelişmeler, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Bollywood\'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi

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Son Dakika Magazin Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi - Son Dakika

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