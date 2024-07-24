Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasına girdi - Son Dakika
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Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasına girdi

Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere\'nin en zengin ünlüleri arasına girdi

Dua Lipa, haftalık 1 milyon sterlin kazancıyla İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasına girdi. 28 yaşındaki şarkıcı, Adele ve Harry Styles gibi isimleri geride bıraktı. Şirketinin cirosu 51,6 milyon sterline ulaşan Lipa, konserler, film rolü ve ürün satışlarıyla bu başarıyı yakaladı. Babasıyla çalışmaya başlayan yıldızın, milyarder olma yolunda ilerlediği söyleniyor.

24.07.2024 14:06
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Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, geçtiğimiz yıl haftada 1 milyon sterlin kazanarak İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasında yerini sağlamlaştırdı. 28 yaşındaki İngiliz yıldız, bu geliriyle Adele, Harry Styles ve Ed Sheeran gibi isimleri geride bıraktı.

Mart 2023'te sona eren mali yıl kayıtlarına göre, Dua Lipa'nın Radicial 22 Live LLP şirketinin cirosu 51,6 milyon sterline ulaştı. Masraflar düşüldükten sonra sanatçının günlük ortalama kazancının 59 bin sterlin olduğu belirtildi.

Sunday Times'ın zenginler listesinde 90 milyon sterlinlik servetiyle 29. sıraya yerleşen Dua Lipa, çeşitli festival konserleri, bir film rolü ve ürün satışlarıyla bu başarıyı elde etti.

Geçen yılın sonlarında menajerlik şirketinden ayrılan Dua Lipa, kariyerinin kontrolünü eline almak için "Dugi" lakaplı babası Dukagjin ile çalışmaya başladı. Bu kararın ardından, ünlü şarkıcının "milyarder olma" yolunda hızla ilerlediği belirtiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir kaynak, "Dua kariyerinin kontrolünü geri almak istiyor ve babası Dugi de bu konuda oldukça aktif. Sektördeki bazı kişiler bu durumu Taylor Swift ve Scooter Braun arasındaki ilişkiye benzetse de, Dugi'nin kızının çıkarlarını ön planda tutacağı kesin" dedi.

Aynı kaynak, Dua Lipa'nın şarkılarının mülkiyetini elinde tutma stratejisini Taylor Swift'in yolunu takip etmesine benzetti ve ekledi: "Taylor Swift, büyük bir kadın pop yıldızı olarak kendi şartlarına göre para kazanıyor. Dua da benzer bir yol izliyor ve bu gidişle 40 yaşına geldiğinde milyarder olabilir."

Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasına girdi
Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasına girdi
Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasına girdi
Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasına girdi

Birleşik Krallık, Dua Lipa, Ünlüler, Müzik, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasına girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yunus Yeniay: bol kazançlar ne diyek boş boş haber yapmayın 5 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren: nasipp 0 0 Yanıtla

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