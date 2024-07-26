Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti

Kızılcık Şerbeti\'nin Nilay\'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Nilay rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Feyza Civelek, Bodrum tatilinde görüntülendi. Arkadaşlarıyla tatil yapan oyuncu plaj kombini de dikkat çekti.

26.07.2024 16:17
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Show TV ekranlarına yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisindeki Nilay rolüyle adından söz ettiren Feyza Civelek, yeni sezon çekimleri başlamadan arkadaşlarıyla tatile çıktı. Ünlü isim, bir plajda kameralara takıldı.

Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre, Bodrum Türkbükü'nde oyuncu arkadaşı Canan Ünal ile zaman geçiren Civelek, siyah şapka ve etek model bikini tercih etti. Bir ara denize ayaklarını sokan Civelek, suyun soğukluğundan yakınarak girmekten vazgeçti. Güneşten kendisini korumak isteyen oyuncu, kıyafetleriyle önlem almayı ihmal etmedi.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti

Ünlüler, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Hayinsavar: İslami kötüleyen diziden mi bahsediyosunuz ? 30 15 Yanıtla
  • Handem: Çok önemli sanki tühh ne önem veriyorsunuz?. 39 1 Yanıtla
  • Poyraz Mehmet: dikkat çekmesinin sebebi ney ki ünlü diye bikini mi giymek zorunda 18 2 Yanıtla
  • ferhat eser: Bu kızın şerbeti içilmez 12 8 Yanıtla
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