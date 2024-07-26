Kızılcık Şerbeti\'nin Nilay\'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti

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Show TV ekranlarına yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisindeki Nilay rolüyle adından söz ettiren Feyza Civelek, yeni sezon çekimleri başlamadan arkadaşlarıyla tatile çıktı. Ünlü isim, bir plajda kameralara takıldı.

Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre, Bodrum Türkbükü'nde oyuncu arkadaşı Canan Ünal ile zaman geçiren Civelek, siyah şapka ve etek model bikini tercih etti. Bir ara denize ayaklarını sokan Civelek, suyun soğukluğundan yakınarak girmekten vazgeçti. Güneşten kendisini korumak isteyen oyuncu, kıyafetleriyle önlem almayı ihmal etmedi.