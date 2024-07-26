Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı - Son Dakika
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Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı

Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı

78 yaşındaki ünlü sanatçı Bette Midler, 40 yıllık evliliği hakkında konuştu. Midler, 1984'ten beri eşi Martin von Haselberg ile evli olduklarını ve ilişkilerinin başından beri ayrı yatak odalarında uyuduklarını açıkladı. Evliliklerini 'harika bir yolculuk' olarak tanımlayan Midler, birbirlerine çok fazla alan ve özgürlük verdiklerini, sürekli birbirlerinin üstüne gitmediklerini belirtti. Çiftin 1986 doğumlu Sophie adında bir kızları var. Midler, kızını 'en büyük başarısı' olarak görüyor.

26.07.2024 09:41
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78 yaşındaki sanatçı Bette Midler, 40 yıldır süren evliliğinin sırrını paylaştı. Midler, eşi Martin von Haselberg ile 1984'ten beri evli olduklarını ve ilişkilerinin başından beri ayrı yatak odalarında uyuduklarını açıkladı.

Entertainment Tonight'a verdiği röportajda Midler, "Kocam horluyor," diyerek bu durumu açıkladı. Çift, birbirlerini tanıdıktan sadece altı hafta sonra Las Vegas'ta evlenmişti.

Midler, evliliklerini "harika bir yolculuk" olarak tanımladı. "Hocus Pocus" filminin yıldızı, evlenme kararının "çok ani" olduğunu hatırladığını söyledi. Çift, bir Elvis taklitçisi tarafından evlendirilmişti.

Sanatçı, evliliklerinin uzun ömürlü olmasının nedenini şöyle açıkladı: "Birbirimize çok fazla alan ve özgürlük veriyoruz. Sürekli birbirimizin üstüne gitmiyoruz." Ayrıca dinlemenin ve uzlaşmaya açık olmanın da önemli olduğunu vurguladı.

Çiftin 1986 doğumlu Sophie adında bir kızları var. Midler, kızını "en büyük başarısı" olarak görüyor, ancak eşinin de bu konuda büyük katkısı olduğunu belirtiyor. "Kocam muhtemelen dünyanın en harika babası. Ben turnedeyken o ilgilendi. Kızımıza yabancı dil ve yemek yapmayı öğretti," dedi.

Bu açıklamalar, uzun süreli evliliklerin sırrı konusunda merak uyandırırken, ünlü çiftin farklı yaklaşımı dikkat çekiyor.

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Son Dakika Magazin Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ömer Atasoy: çok önemli bilgiydi sağolun 7 1 Yanıtla
  • Bu Kim: vaybe simdi bu haberi duydukdan sonra oyle rahatladimki)) 3 0 Yanıtla
  • ferhat eser: adam işi biliyor diğerlerini mesajla idare etmek kolay değil ayrı yatak şart 0 0 Yanıtla

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