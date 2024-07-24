Şeyma Subaşı'dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum - Son Dakika
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Şeyma Subaşı'dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum

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Geçtiğimiz haftalarda adı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile anılan Şeyma Subaşı, isim vermeden aşık olduğunu itiraf etti. Çok mutlu olduğunu söyleyen Subaşı ''Hala hissedecek çok şey var. En tatlı zaman her yerde hissediyorum'' dedi.

24.07.2024 12:26
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Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra yıllarca aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı Meedo ile evlenen Şeyma Subaşı'nın mutluluğu kısa sürmüştü. Evlendikten kısa bir süre sonra boşanan Subaşı, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Adı son olarak futbolcu Barış Alper Yılmaz ile anılan ünlü isimden bir aşk itirafı geldi.

YENİ AŞKI MERAK EDİLDİ

Instagram hesabından bir videosunu yayınlayarak itirafta bulunan Şeyma Subaşı "Tahmin edin ne oldu çocuklar? Yine aşık oldum. LOL. Ve neredeyse düşünüyordum... Acaba herhangi bir heyecan, herhangi bir yer veya herhangi bir insan olacak mı? Ve ne oldu biliyor musunuz? Evet. Hala hissedecek çok şey var. En tatlı zaman her yerde hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı'dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum

BARIŞ ALPER YILMAZ'LA EĞLENDİĞİ İDDİASI

Şeyma Subaşı'nın aşık olduğu ismin kim olduğu ise merak konusu oldu. Şeyma Subaşı son olarak milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile anılmıştı. Yılmaz'ın yakın arkadaşlarıyla kaldığı lüks otelde Şeyma Subaşı'yı ağırladığı, ikilinin ilerleyen dakikalarda samimi şekilde eğlendiği iddia edilmişti.

ACUN ILICALI İLE EVLENDİĞİ YERE GİTMİŞTİ

Paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde 7 yıl önce Acun Ilıcalı ile Fransa, St. Tropez'de nikahının kıyıldığı yerde poz vererek "Buraya geri döndüğümde biraz duygusallaştım çünkü 7 yıl önce burada evlenmiştim" notuyla paylaşmıştı .

Şeyma Subaşı'dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum
Şeyma Subaşı'dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum
Şeyma Subaşı'dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum
Şeyma Subaşı\'dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum

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Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı'dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Salih Akinci: Kene emecek bir kan buldumu , tam bu hissi yaşıyor. Aşk. 130 1 Yanıtla
  • Nuh Aydoğdu: Bir @m dan alınabilecek tüm verimi alıyor resmen helal 74 1 Yanıtla
    Davut Çağlar: yapılacak en doğru tespit helal 7 0
  • Ramazan Gündoğan: Haberleriniz çok güzel tam da bizim Gibi varos bir ülkeye göre. 49 3 Yanıtla
  • Muammer Gökçetin: Barış Alper Yılmaz şimdiden bir gol atmış FB'li Acun'a???????? 30 17 Yanıtla
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