RTÜK Başkanı: Aşırı cinsel içerikli müzik ve klip yayınları yayıncılık ilkelerine uyumlu hale getirilmeli - Son Dakika
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RTÜK Başkanı: Aşırı cinsel içerikli müzik ve klip yayınları yayıncılık ilkelerine uyumlu hale getirilmeli

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Türkiye'deki müzik klibi yayıncılarının ahlak ve edep sınırlarını aştığını belirterek, aşırı cinsel içerik, argo ve küfürlü sözler içeren yayınların yayıncılık ilkelerine uyumlu hale getirilmesi uyarısında bulundu. Şahin, yayıncıların geleneklere, inanca ve toplumsal değerlere aykırı içerikleri ele almaları ve yayıncılık ilkelerine uymaları gerektiğini vurguladı.

26.07.2024 13:09
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, aşırı cinsel içerik, argo ve küfürlü sözler içeren müzik ve klip yayınlarının, "yayıncılık ilkelerine" uyumlu hale getirilmesi uyarısında bulundu.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de müzik klibi yayıncısı televizyonların "ahlak ve edep sınırlarını aştığının" izleme uzmanları raporlarına yansıdığını bildirdi.

Müzik kanallarının yayınladıkları video kliplerinde "aşırı cinsel içerik" kullandıklarının tespit edildiğini, anılan yayıncılarda çıplaklık içeren görüntülerin "çokça" yer aldığını belirten Şahin, müzik yayıncısı radyo kanallarının ise argo ve küfürlü sözler içeren şarkıları sıklıkla çaldıklarının belirlendiğini kaydetti.

Şahin, şunları kaydetti:

"İlgili yayıncıların geleneklerimize aykırı, inanç, toplumsal ve kültürel değerlerimize ters olan bahse konu içerikleri kendi mekanizmaları içerisinde ivedilikle ele almaları ve 6112 sayılı Kanunumuzda yer alan yayıncılık ilkelerine uyumlu hale getirmeleri şarttır. Aksi halde Üst Kurulumuzun yasa çerçevesinde yetkisi malumdur. Yaptığımız bu ikazın hassasiyetle dikkate alınması, akabinde de milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmayan müzik kliplerinin titizlikle gözden geçirilmesi son derece önemlidir."

Kaynak: AA

Ebubekir Şahin, Türkiye, Sözler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK Başkanı: Aşırı cinsel içerikli müzik ve klip yayınları yayıncılık ilkelerine uyumlu hale getirilmeli - Son Dakika

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SON DAKİKA: RTÜK Başkanı: Aşırı cinsel içerikli müzik ve klip yayınları yayıncılık ilkelerine uyumlu hale getirilmeli - Son Dakika
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