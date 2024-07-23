Hande Ataizi'nin Türkbükü'ndeki mekana alınmadı - Son Dakika
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Hande Ataizi'nin Türkbükü'ndeki mekana alınmadı

Hande Ataizi\'nin Türkbükü\'ndeki mekana alınmadı

Başarılı oyuncu Hande Ataizi, bir tabak makarnanın 4 bin TL olduğu Türkbükü'ndeki restorana alınmadı. Yoğunluktan dolayı mekana giremeyen Ataizi, sorun çıkarmadan uzaklaştı.

23.07.2024 10:07
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Ruhsar dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas dizisinde rol alan başarılı oyuncu Hande Ataizi'nin Türkbükü'ndeki bir mekana alınmadığı ileri sürüldü.

"MEKANDA BİR TABAK MAKARNA 4 BİN TL"

Gazeteci Müge Dağıstanlı, yeni yazısında Türkbükü'nde tatil yapan Ataizi'nin mekana alınmamasıyla ilgili "Hande Ataizi Türkbükü'nde popülerliği ve pahalılığıyla bilinen bir mekana gitmiş. Ancak kapıdan içeri girememiş. Oyuncuya 'Yerimiz yok' demişler. Ataizi hiç olay çıkarmamış, 'tamam' deyip dönmüş. O mekanda bir tabak makarna 4 bin TL. Hande Ataizi de pahalılığı ve israfı hiç sevmez. Tutumlu olmasıyla tanınır. Nasıl oldu da oraya gitti, enteresan" ifadelerini kullandı.

Hande Atazi ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Hande Ataizi'nin Türkbükü'ndeki mekana alınmadı
Hande Ataizi'nin Türkbükü'ndeki mekana alınmadı
Hande Ataizi'nin Türkbükü'ndeki mekana alınmadı

Hande Ataizi, Türkbükü, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hande Ataizi'nin Türkbükü'ndeki mekana alınmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • ferhat eser: 1 tane turiste bile hasret kalasın inşallah bodrum 30 2 Yanıtla
  • Mehmet Atilgan: ne yapalım alinmadiysa 28 2 Yanıtla
  • Yaşar hikmet: Bir tabak makarna 4000 TL vay bee. hemde doluluk tan girilemiyor. kendi makarnamizi yanımızda getirirsek kaça olur acaba. 27 2 Yanıtla
  • Aydın şimşek: Habere bak 23 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: severim handeyi Osmanlı kadını 3 16 Yanıtla
  • Mustafa Obruk: Zarardan kurtulmuş ne güzel 18 1 Yanıtla
  • ferhat eser: bodrumda kalite sıfır tatil için gideceğim en son yer bile değil artık 11 2 Yanıtla
  • İsmail Recep küçükçolak: reklam ları izlediniz 9 1 Yanıtla
  • agrasif laz: FAKİR HEP FAKİR ZENGİN DAHA COK ZENGİN MAKARNADAN BELLİ ) 5 1 Yanıtla
  • Kemsl: ekonomik kriz var fakat aylardır pahalı mekanların tikabasa olması ve çok pahalı olan tatil mekanlarına çözüm olsun haberleri her gün paylaşılıyor. gitmeyin diyen yok,bu para nerden geliyor diyen yok. 4 0 Yanıtla
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