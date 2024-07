Ünlü fenomen "foşur foşur" ödediği cezaya isyan etti! Rakam öyle böyle değil

3.Sayfa

Sosyal medyada yayınladığı temizlik videolarıyla ve "Foşur foşur" lakabıyla tanınan Cem Özkök, ürün tanıtımı yaparken ''Reklam'' ibaresini kullanmadığı için 500 bin TL para cezasına çarptırıldı. Özkök, verilen bu cezaya adeta ateş püskürdü.

"LAVANTA YAĞI"NIN CEZASI AĞIR OLDU

Kendi evindeki temizlik videoları ile gündeme gelen sosyal medya fenomeni Cem Özkök, son dönemde farklı farklı mekanları temizleyerek bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşıyor ve milyonlar tarafından izleniyordu.

Videolarında kullandığı lavanta yağı için kendi adına bir marka çıkaran ve bu markanın tanıtımını da kendi sosyal medya hesabından yapan Cem Özkök'e Ticaret Bakanlığı'ndan ağır bir ceza geldi. Başına gelen olayı sosyal medya hesabından duyuran Cem Özkök, Ticaret Bakanlığı'na yönelik mesajında, ''Şimdi sorarım bu hak mı? Helal mi gerçekten'' şeklinde tepki gösterdi.

"HERKES SAHTEKARLIKLARI VE VERGİ KAÇIRANLARI BİLİYOR"

Özkök'ün 50 bin TL'lik para cezasına tepki olarak yaptığı paylaşımdaki, "Herkes her şeyi biliyor ortalıkta olanları, sahtekarlıkları, vergi kaçıranları o bu. Bir kez ağzımı açıp tek bir söz etmedim. Bunca bunlar yaşanırken, ne hesaplar varken, para için 7/24 sahte reklam yapanlar varken Türkiye'de bu derece faydalı işler yapan, kazandığı parayı hayır işlerine yatıran, ihtiyacı olanlara yardım eden, doğru ve helal yaşayan, gençlere ve her yaşa örnek olan, Allah korkusu olup helal para kazanan ve paşa paşa bir fabrikanın ödediği kadar bu devlete vergi ödeyen birine gerçekten büyük ayıp yapıldı." ifadeleri dikkat çekti.

Özkök'ün yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde;

"Ticaret Bakanlığı'na;

Az önce 500 bin TL bir ceza ödedim. Üstelik kendi markam olan Ceef'in lavanta yağını anlatırken yalnızca bir storysine reklam yazmadım diye. (Yüzlerce story attım #reklam diye belirterek ve Türkiye biliyor kendi markam olduğunu). Dediler ki 'gizli reklam bu', dedim ki 'kendi markam, buyrun bu da levham şirket bilgilerim vergilerim vs vs' dediler ki, 'reklam yazsaydın' bir #500 bin TL. Şimdi sorarım bu hak mı? Helal mi gerçekten? Mesela gerçekten bir gizli reklam olur ya da beyana aykırı bir durum söz konusu olur. Göz göre göre paylaşırım, eyvallah. Haklılar der aslanlar gibi öderim. Ama bu duruma hakkımı helal etmiyorum. Neden mi? Herkes her şeyi biliyor ortalıkta olanları, sahtekarlıkları, vergi kaçıranları o bu. Bir kez ağzımı açıp tek bir söz etmedim. Bunca bunlar yaşanırken, ne hesaplar varken, para için 7/24 sahte reklam yapanlar varken Türkiye'de bu derece faydalı işler yapan, içerikler üreten, çevresel tüm kamu alanlarının temizliği başta olmak üzere, yardım projelerine başlayan, kazandığı parayı hayır işlerine yatıran, ihtiyacı olanlara yardım eden, toplumu bilinçlendiren, doğru ve helal yaşayan, gençlere ve her yaşa örnek olan, Allah korkusu olup helal para kazanan ve paşa paşa bir fabrikanın ödediği kadar bu devlete vergi ödeyen birine gerçekten büyük ayıp yapıldı. Vardır elbet bunun da bir hayrı. Allah başka yerden helal şekilde verir. O ayrı mesele! Ama bu derece verici birinin kendi markasına ceza kesemezsin! Olmaz! Belki o parayla ben bir yardım yapacaktım? Yeni ihtiyacı olan birini buldum, onun evini tadilat yaptıracaktım? Neden çöpe attım ben bu parayı haksız yere? Şimdi sorarım; hakka girmek değil mi? Avukatım bu haksızlığa karşı dava açtı, süreci takip ediyor. Herkes kalbinin ekmeğini yer..."