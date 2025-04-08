Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar - Son Dakika
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Dünya

Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar

Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta dünyaya duyurduğu gümrük vergilerinden ABD'nin günde yaklaşık 2 milyar dolar kazandığını açıkladı.

08.04.2025 23:41
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ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta tüm dünyaya yeni gümrük tarifelerini duyurdu. Trump, özellikle Çin, AB, İngiltere'ye ağır vergiler getirirken, ABD'ye peş peşe tepkiler yükseldi.

TRUMP'IN GÜMRÜK TARİFELERİ DÜNYA PİYASASINI VURDU

Trump'ın gümrük tarifeleri dünya piyasalarında deprem etkisi yarattı. Borsalarda büyük çöküşler yaşanırken, dolar, euro ve altında kayıplar ağır oldu.

TRUMP: GÜNDE 2 MİLYAR DOLAR KAZANIYORUZ

Trump'ın gümrük tarifeleri sadece ABD'ye yaradı. ABD Başkanı, gümrük vergilerinden ülkesinin günde yaklaşık 2 milyar dolar kazandığını açıkladı.

ABD'NİN UYGULADIĞI KARŞILIKLI TARİFELER

Trump, 2 Nisan'da ABD'ye ithal edilen tüm ürünlere ek gümrük vergileri getiren kararnameyi imzalamıştı. Beyaz Saray, söz konusu tarifelerin 9 Nisan'da uygulamaya geçeceğini açıklamıştı. Kararname kapsamında ABD'nin birçok ticaret partnerine uyguladığı tarife oranları, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiyor. Pek çok ülke ve AB, Trump'ın tarifelerine tepki göstermiş, bu oranların ABD ile müzakere edileceğini bildirmişti. Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, 50'yi aşkın ülkenin Trump'ın uygulayacağı tarifeleri müzakere etmek üzere Beyaz Saray ile temasa geçtiğini belirtmişti.

ABD'DEN ÇİN'E YÜZDE 104 EK GÜMRÜK VERGİSİ

Öte yandan ABD, misilleme olarak yüzde 34 gümrük vergisi karasından geri adım atmayan Çin'in vergisini artırdı.Beyaz Saray, Çin menşeli ürünlere yüzde 104 oranında ek gümrük vergisinin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Kararın bugünden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 768107:
    bizim ulkenin vergiden 1 yilda kazandigi para 6 1 Yanıtla
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