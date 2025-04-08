Teşkilat dizisinden Survivor\'a! Güzel oyuncuya aşkını ilan etti

2013 yılında yarışmacı olarak katıldığı Survivor yarışmasıyla ismini duyuran Murat Ceylan, şimdilerde Survivor All Star sezonunun sunuculuğunu üstleniyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ceylan, bu sefer kural bozdu. Survivor'un çekimleri için şu sıralar Dominik'te olan Murat Ceylan, sosyal medya sayfasından yeni bir paylaşım yaparak yeni bir aşka yelken açtığını sevenleriyle paylaştı.

SEVGİLİSİ TANIDIK ÇIKTI

Ceylan'ın sevgilisinin daha önce TRT ekranlarında yayınlanan 'Teşkilat' dizisinde Tolga Sarıtaş'ın canlandırdığı Altay'ın kız kardeşi Selen'e hayat verdiği öğrenildi. Gizem Güneş, geçtiğimiz ay dizinin kadrosundan ayrılmıştı.

GİZEM GÜNEŞ OYNADIĞI DİZİLER FİLMLERİ

Teşkilat

Şebeke (2023)

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (2019)

4N1K İlk Aşk (2018)

Kanatsız Kuşlar (2017)

İçimdeki Fırtına (2017)

Her Şey Yolunda Merkez (2013)

Binbir Gece (2007)