"Ramazan tebriki" krizinin diğer aktörüydü! Vestel CEO\'su görevinden ayrılıyor

Ramazan ayının başında Zorlu Holding'te "Ramazan ayı mesajı" krizi yaşandı. Holding çatısı altında yer alan Vestel CEO'su Ergün Güler'in şirket çalışanlarının Ramazan ayını maille kutlaması Zorlu CEO'su Cem Köksal'ın tepkisini çekti. Güler'e sert tepki gösteren Köksal, attığı mail kamuoyuna yansıyınca görevinden istifa etti. Gözaltına alınan Köksal daha sonra serbest bırakıldı.

VESTEL CEO'SU GÖREVİNDEN AYRILIYOR

Yaşanan olayın ardından Vestel CEO'su Ergün Güler de görevinden ayrılıyor. Zorlu Holding'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre 1 Eylül 2023 tarihinden bu yana Vestel Şirketler Grubu CEO'su olarak görev yapan Ergün Güler, 9 Nisan 2025 tarihi itibarıyla mevcut görevinden ayrılacak.

Vestel CEO'su Ergün Güler

ZORLU HOLDİNG, KAP'A BİLDİRDİ

Güler, 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Zorlu Holding A.Ş. Yurt Dışı İştirakler ve Yatırımlar Başkanlığı görevini yürütecek. Vestel Şirketler Grubu CEO'luğu görevini, yeni bir atama gerçekleşene kadar, 9 Nisan 2025 tarihinden itibaren Zorlu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Ömer Yüngül üstlenecek.

VESTEL CEO'SUNUN RAMAZAN MESAJI KRİZ ÇIKARMIŞTI

Vestel CEO'su Güler, Ramazan tebriki mesajında şu ifadeleri kullanmıştı: "Değerli Ailem; Yaşamımıza birlik, beraberlik ve dostluk ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan ilişkilerini güçlendiren ve umutları canlandıran bu güzel ayın ülkemize, dünyaya ve Vestel ailesinin siz değerli üyelerine barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hz. Mevlana'nın, Mesnevi'de dediği gibi: "Ramazan Allah tarafından, bereket, hizmet ve yaradana yakınlaşma ayı olarak bahş edilmiş bir aydır. Aynı zamanda Allah'ın insanın kendi nefsini terbiye edişinden dolayı ona eğildiği, ona mükafat verdiği tenezzül ettiği aydır." Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum" ifadelerini kullandı.

ZORLU CEO'SUNDAN SERT UYARI

Holding CEO'su Cem Köksal, Güler'in mesajına tüm çalışanların görebileceği bir platformda yanıt vererek, "Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden sadece Şeker ve Kurban Bayramları var. Bu grubun 70 yıllık tarihinde Ramazan kutlaması olmadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var," dedi. Köksal, Güler'i daha önce uyardığını hatırlatarak, "Lütfen bunun tekrarı olmasın" demişti.