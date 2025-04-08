Görüntüsü olay! Şeyma Subaşı, Miami\'de denize üstsüz girdi

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen fenomen Şeyma Subaşı, bu kez Miami'den yaptığı üstsüz deniz paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

"SAKİN GÖRÜNMEK ZORUNDA DEĞİLSİN"

Bir süredir Miami'de yaşamını sürdüren Subaşı, Instagram hesabında denize üstsüz girdiği anları takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına, "Sakin görünmek zorunda değilsin sadece değerli hissedebilmek için" notunu ekleyen Subaşı, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

TEPKİ GÖSTEREN DE VAR DESTEK VEREN DE

Bazı kullanıcılar paylaşımı cesur ve özgürlükçü bulurken, birçok kişi ise Subaşı'nın bu pozuna tepki gösterdi.

İşte Şeyma'nın o pozları;