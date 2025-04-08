CHP'li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ'ın tepkisi güldürdü - Son Dakika
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Politika

CHP'li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ'ın tepkisi güldürdü

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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TBMM'deki İklim Kanunu Teklifi görüşmelerine AK Parti grubunun az katılım göstermesini, Meclis kürsüsünde susarak protesto etti. Gürsel yaklaşık 5 dakika boyunca susarken, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın, "Genel kurulda uğultu var. Hatibin meramı tam anlaşılmıyor." esprisi milletvekillerini güldürdü.

08.04.2025 23:05
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TBMM Genel Kurulu'ndaki İklim Kanunu teklifi görüşmelerine CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un protestosu damga vurdu. Kürsüye konuşma yapmak için gelen Erol, AK Parti grubunun Genel Kurul'a az sayıda katılım göstermesini eleştirdi.

CHP'Lİ EROL'DAN MECLİS KÜRSÜSÜNDE "SUSMA" EYLEMİ

10 dakikalık konuşma hakkının uzun bir kısmını susarak kullanacağını söyleyen CHP'li Erol, "Genel kurulda AK Parti grubu yalnızca oy vermeye geliyor. Neye oy verdiğini de bilmiyor. Onun için kalan 7 dakika 42 saniyemi konuşma yapmak yerine AK Parti grubunu protesto etmek, kendi getirdikleri kanun teklifine sahip çıkmadıkları için burada bulunmadıklarından dolayı burada sessiz bir şekilde bekleyeceğim." dedi.

TBMM BAŞKANVEKİLİ BOZDAĞ: HATİBİN MERAMI ANLAŞILMIYOR

Erol'u protestosunu bitirmesi için uyaran TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın esprisi ise Meclis'te gülüşmelere neden oldu. Bozdağ, "Değerli milletvekilleri. Genel kurulda uğultu var. Hatibin meramı tam anlaşılmıyor." dedi.

Erol'un protestosunu devam ettirmesi üzerine Bozdağ tekrar araya girdi. Bozdağ, "Sessiz bir hitap yaptınız. Maksat hasıl oldu. Kalan kısmınızı kullanınız. Kürsü hitap yeridir. Sizin meramınız genel kurulca anlaşıldı. Kalan kısmı iç tüzüğe uygun bir şekilde tamamlarsanız güzel olur. Aksi takdirde genel kurula ara vereceğim." dedi. Yaklaşık 5 dakika boyunca konuşmadan kürsüde duran Erol, daha sonra yerine geçti.

CHP\'li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ\'ın tepkisi güldürdü

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Son Dakika Politika CHP'li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ'ın tepkisi güldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • yusufkaan5:
    Keşke hep sussalar, bir daha hiç konuşmasalar. Ülke huzura kavuşur. 53 29 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Söylenecek sözleri olmadığı için susmuştur.Yolsuzluk para konusu olsaydı bülbül kesilirlerdi.... 36 30 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    siyasetiniz batsın topunuzun a partiden b partiye alayiniz cep doldurma derdinde. 24 3 Yanıtla
  • D Celik:
    bu meclis ne işe yarıyor biri anlatsın 20 0 Yanıtla
  • 199715:
    Başkanvekili de ne kadar bağımsız oldupunu göstermiş..., yorumvular da milletvekillerinşin olmamasını umursamamış. Eeee öyle millete böyle vekiller...pardon onlar milletin drğil de...ın vekilleri.Yskışır.Biz öyle istedik. 2 0 Yanıtla
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