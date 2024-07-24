Özlem Özdil, Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali\'nde unutulmaz bir gece yaşattı

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Ortaca Belediyesi tarafından bu yıl 27.'si düzenlenen Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali programı kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Özlem Özdil sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Ortaca Belediyesi Pazaryeri'nde gerçekleştirilen konsere sadece Ortaca'dan değil çevre ile ve ilçelerden çok sayıda kişi katıldı. Konser saat 20: 30'da Doğukan Bülbül sahne alması ile başladı. Daha sonra sahneye çıkan Özlem Özdil, eserlerini pazar yerini dolduran hayranları ile birlikte seslendirdi. Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan'ın eşi Kerime Tezcan ile katıldığı programda sanatçılara çiçek takdim edildi. - MUĞLA