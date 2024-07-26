RTÜK, "Sosis Partisi: Gıdatopya" animasyonunu Türkiye kataloğundan çıkarken en üst sınırdan para cezası verdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

RTÜK, "Sosis Partisi: Gıdatopya" animasyonunu Türkiye kataloğundan çıkarken en üst sınırdan para cezası verdi

RTÜK, "Sosis Partisi: Gıdatopya" animasyonunu Türkiye kataloğundan çıkarken en üst sınırdan para cezası verdi

RTÜK, inceleme başlattığı Prime Video'da yayınlanan Sosis Partisi: Gıdatopya animasyonuna en üst sınırdan idari para cezası verdi. Animasyon, uygulamanın Türkiye kataloğundan da çıkarıldı.

26.07.2024 12:48
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Uluslararası yayıncı Prime Video'nun Türkiye kataloğunda yer alan "Sosis Partisi: Gıdatopya" adlı animasyon filmi müstehcen sahnelerinden dolayı tepki çekmişti. Gelen eleştirilerin ardından RTÜK tarafından inceleme başlatılan animasyona ceza kesildi.

Geçtiğimiz günlerde X hesabından yaptığı paylaşımda animasyonla ilgili inceleme başlatıldığını duyuran RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, alınan kararı açıkladı. RTÜK'ten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Yapılan müzakereler sonucunda 'prime video' logolu ve 'Amazon Turkey Video Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi' unvanlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 6112 sayılı Kanunun 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan 'Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.' hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verildi."

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Son Dakika Kültür Sanat RTÜK, 'Sosis Partisi: Gıdatopya' animasyonunu Türkiye kataloğundan çıkarken en üst sınırdan para cezası verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: RTÜK, "Sosis Partisi: Gıdatopya" animasyonunu Türkiye kataloğundan çıkarken en üst sınırdan para cezası verdi - Son Dakika
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