Akın Akınözü\'nün annesinin cenazesinde gözler onu aramıştı! Ebru Şahin\'in neden katılmadığı ortaya çıktı

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Hercai dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, cumartesi günü kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özlem Akınözü dün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Akın Akınözü'nü sanatçı dostları yalnız bırakmazken gözler eski partneri Ebru Şahin'i aradı. Şahin'i neden cenazeye katılmadığı da ortaya çıktı.

YOĞUN SET TEMPOSUNDAN DOLAYI CENAZEYE KATILAMADI

2. Sayfa'da yer alan habere göre, Ebru Şahin yoğun çekim programı nedeniyle İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine katılamadı. Şahin'in eski partneri arayarak acılı günde destek olduğu ve başsağlığı dilediği ortaya çıktı. Cenazeye katılmadığı için eleştirilerin hedefi olan oyuncudan bir açıklama da gelmedi.

HANDE ERÇEL HİÇ TANIMADIĞI AKIN AKINÖZÜ'NÜ YALNIZ BIRAKMADI

Akın Akınözü kanser nedeniyle kaybettiği annesinin cenaze töreninde güçlükle ayakta durdu. Tören boyunca hüngür hüngür ağlayan oyuncuya Burcu Özberk, Bige Önal, Serkan Çayoğlu, Tamer Karadağlı ve Hande Soral gibi isimler destek oldu. Geçtiğimiz yıllarda annesini kanserden kaybeden Hande Erçel de hiç tanımadığı Akın Akınözü'nü cenaze töreninde yalnız bırakmayarak alkış toplamıştı.