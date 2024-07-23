Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona'da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü - Son Dakika
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Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona'da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü

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Katy Perry, yeni single'ı 'Woman's World' için aldığı eleştirilere rağmen Barcelona'daki La Terrrazza kulübünde hayranlarıyla eğlendi. Şarkının orijinal olmamakla ve formüle uygun bulunmakla eleştirildiği, tartışmalı yapımcı Dr. Luke ile çalışmasının da tepki çektiği belirtildi. Perry'nin albümünün başarısız olmaması için ekibinden yeni bir strateji talep ettiği bildirildi. Ancak tüm bu zorluklara rağmen Perry'nin gece hayatında eğlenmeye devam ettiği görüldü.

23.07.2024 10:50
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Katy Perry, Barcelona'daki La Terrrazza kulübünde hayranlarıyla parti yaparak geceyi dans pistinde geçirdi. 39 yaşındaki şarkıcı, şeffaf pembe dantel elbisesiyle dans ederken geceyi belgeleyen bir Instagram videosu paylaştı.

Görüntülerde Perry'nin bir hayranını öptüğü ve shot içtiği görülüyor. Gümüş topuklu ayakkabılar ve parlak bir haç kolye takan Perry, mikrofon tutarken de görüntülendi.

Bu arada, Perry'nin yeni single'ı "Woman's World" beklenen başarıyı yakalayamadı. Şarkı, orijinal olmamakla ve formüle uygun bulunmakla eleştirildi. Ayrıca, tartışmalı yapımcı Dr. Luke ile çalışması da tepki çekti.

Kaynaklar, Perry'nin albümünün başarısızlığa uğramaması için ekibinden yeni bir plan talep ettiğini bildiriyor. Bir kaynak, "Katy paniğe kapılmış durumda. Herkesi suçluyor ama bu kendi hatası," dedi.

Dr. Luke ile çalışmanın riskli olduğu ve şarkının ağırlıklı olarak erkekler tarafından yazılmasının da eleştirildiği belirtiliyor. Kaynak, "Kadın güçlendirmesi hakkında bir şarkıyı neredeyse tamamen erkeklerle yapamazsınız," diye ekledi.

Sonuç olarak, Perry'nin yeni müzikal girişimi eleştirilerle karşılaşırken, kendisi gece hayatında eğlenmeye devam ediyor. Bu durum, kariyerindeki zorlu dönemi aşma çabalarını yansıtıyor.

Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona'da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü
Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona'da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü
Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona'da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü
Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona\'da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü

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Son Dakika Magazin Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona'da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü - Son Dakika

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