Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu! Burak Dakak ile başrolü paylaşacak - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu! Burak Dakak ile başrolü paylaşacak

Kızılcık Şerbeti\'nden ayrılan Selin Türkmen\'in yeni dizisi belli oldu! Burak Dakak ile başrolü paylaşacak

Rolü bittiği için Kızılcık Şerbeti'ne veda eden Selin Türkmen, yeni sezonda Kara Dut dizisinde rol alacak. Türkmen dizide Burak Dakak ile partner olacak.

26.07.2024 10:47
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Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisindeki Çimen rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç oyuncu Selin Türkmen'in yeni sezonda yer alacağı dizi belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Tims&B imzalı Kara Dut dizisi yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak. Sırma Yanık'ın yazdığı diziyi Murat Saraçoğlu yönetecek. İrem Helvacıoğlu, Engin Şenkan, Burak Dakak, Aslı İnandık, Onur Gürçay, Ebrar Karaban ve Naz Elmas'ın yer alacağı diziye son olarak Selin Türkmen dahil oldu. Burak Dakak, dizide İrem Helvacıoğlu'nun oynadığı Zuhal'in büyük aşkı Tayfun'un kuzeni Bora'yı oynayacak. Selin Türkmen de Zuhal'in kardeşi, Tayfun'un da sevgilisi olan Aslı rolünü üstlenecek.

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu! Burak Dakak ile başrolü paylaşacak
Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu! Burak Dakak ile başrolü paylaşacak

Selin Türkmen, Burak Dakak, Dizi, Kara, Televizyon, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu! Burak Dakak ile başrolü paylaşacak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Zekeriya Nejat Koşucu: bu yüzden kahrolmustum Allah razı olsun bende ne zaman açıklanacak yoksa unutmayın diye haber gönderecek tim 5 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu! Burak Dakak ile başrolü paylaşacak - Son Dakika
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