Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka flört etmeye başladı - Son Dakika
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Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka flört etmeye başladı

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka flört etmeye başladı

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Ortalıkta adam kalmadı" diyen Hafsanur Sancaktutan ile meslektaşı Kubilay Aka sevgili oldu.

23.07.2024 08:23
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Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Hafsanur Sancaktutan bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi. 2 hafta önce yaptığı açıklama yalnız olduğunu belirterek "Ortalıkta adam kalmadı" diyen oyuncu, aradığı aşkı buldu.

BAŞ BAŞA ZAMAN GEÇİRİYORLAR

Geçtiğimiz aylarda bacağından çapraz bağ ameliyatı olduğu için Siyah Kalp dizisinden gelen teklifi kabul etmeyen Sancaktutan, ısrarların ardından rolü kabul etti. Tedavisine dizinin çekileceği Kapadokya'da devam etme kararı alan oyuncu, hafta sonu şehre gitti. Güzel oyuncu Kapadokya'da meslektaşı Kubilay Aka ile bir mekanda baş başa görüntülendi. Çiftin görüntülerini Blog Yağmuru'na atan vatandaşlar, çiftin flört ettiğini duyurdu.

Yeni sezon için Hafsanur Sancaktutan Kapadokya'da dizi çekimlerine devam edecek. Kubilay Aka ise kadrosunda yer aldığı İnci Taneleri'nin çekimleri için İstanbul'da olacak.

"ORTALIKTA ADAM KALMADI" DEMİŞTİ

Hafsanur Sancaktutan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte özel hayatıyla ilgili soru soran muhabire "Yok yani, ortalıkta kalmadı adam" cevabını vermişti. Verdiği cevaba kendisi bile şaşıran oyuncu "Burayı silin" demek zorunda kalmıştı.

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka flört etmeye başladı
Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka flört etmeye başladı

Hafsanur Sancaktutan, Kubilay Aka, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka flört etmeye başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Orhan Yüksel: Zengin yapınca flört, fakir yapınca zina . 35 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: aha bi bomba haber daha beliyordum 9 0 Yanıtla
  • Sinan Döner: Sokak köpeklerinden buraya geldim. Aman! Ne gelişme ama! 8 0 Yanıtla
  • Mehmet Güven: Kılıcın keskin olsun yiğidim. Sen varolasın. 7 0 Yanıtla
  • Ahmet Türkgeldi: bütün dünyaya yaymak lazım bu haberi çok mühim...... 7 0 Yanıtla
  • Nurrahman Kocak: Bunun soyadi bence sancaktutan degil baska birsey tutan olmaliydi. Her gördüğümde farkli biriyle 3 0 Yanıtla

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